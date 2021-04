Numeri di telefono e altri dati personali di oltre 500 milioni di utenti Facebook sono stati diffusi online, in quello che sembra essere il leak più grave di sempre con protagonista il re dei social network; l’enorme quantità di dati è stata resa disponibile in un forum online in modo gratuito, e potrebbe rappresentare un grosso rischio per i tanti utenti coinvolti.

I 553 milioni di utenti provengono da 106 paesi differenti, e le informazioni includono numeri di telefono, ID Facebook, nomi e cognomi, località, data di compleanno, biografie e in alcuni casi anche l’indirizzo email usato nel social network.

Alon Gal, CTO di Hudson Rock, nota azienda nel campo della cybersecurity, è stato il primo a scoprire i dati trafugati, diffondendo l’allarme su possibili utilizzi da parte di malintenzionati, mettendo a rischio la sicurezza e la privacy di moltissime persone.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021