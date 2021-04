Le Offerte di Pasqua di eBay sono arrivate e mettono a disposizione diverse proposte per l’acquisto di smartphone Android, soprattutto per quanto riguarda la fascia media. Andiamo a scovare gli sconti migliori in mezzo agli scaffali virtuali.

Le migliori Offerte di Pasqua eBay Android

Le Offerte di Pasqua di eBay sono disponibili fino alle 7:59 del 12 aprile 2021, salvo esaurimento scorte da parte dei venditori. Se siete interessati all’acquisto di un nuovo smartphone Android potrebbe valere la pena dare un’occhiata, in particolare se state cercando qualcosa di non troppo costoso. Ecco dunque le proposte più interessanti dell’iniziativa eBay.

Offerte smartphone Android eBay

In aggiunta troviamo in offerta anche il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi a 319,90 euro. Queste erano dunque gli sconti migliori a disposizione su eBay per l’iniziativa Offerte di Pasqua per quanto riguarda il mondo Android. Se state cercando altri prodotti potete seguire il link qui di seguito. Fateci sapere se siete riusciti a trovare ciò che fa per voi.