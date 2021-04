Non siete riusciti ad acquistare POCO X3 Pro approfittando della promozione di lancio? Poco male, oggi vi offriamo la possibilità di acquistare il medio gamma del brand cinese (legato a doppio filo a Xiaomi) con lo stesso prezzo della promo iniziale.

POCO X3 Pro a partire da 199 euro

A proporci questa offerta davvero molto allettante è lo store ufficiale di POCO su AliExpress, sia quello globale, con magazzini in Cina, Spagna e Francia, sua quello spagnolo. Utilizzando i codici sconto che trovate a fine pagina, potrete dunque acquistare POCO X3 Pro 6-128 GB a soli 199 euro, mentre per POCO X3 Pro in versione 8-256 GB vi basteranno appena 249 euro.

Difficile pensare di trovare di meglio dunque a questi prezzi, soprattutto a causa del processore Snapdragon 860 (un rebrand del “vecchio” 855 Plus, che lo pone una spanna sopra ai processori Snapdragon della serie 700. Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da oltre 5.000 mAh che riesce a offrire 6/7 ore di schermo acceso, pur gestendo uno schermo con refresh a 120 Hz.

Grazie alla ricarica rapida a 33 watt è possibile ricaricare molto rapidamente la batteria, circa un’ora per la ricarica completa. È pensato anche per il gaming, grazie anche a un aggiornamento appena uscito che lo rende sempre fluido, scattante, con un audio stereo che lo rende molto ben godibile e immersiva l’esperienza d’uso.

Da sottolineare la presenza di una quadrupla fotocamera posteriore, nella media per la fascia di prezzo (con la sola eccezione del sensore marco), molto buona invece la fotocamera frontale. Il tutto con la certezza di acquistare un prodotto originale, coperto da due anni di garanzia, con spedizione gratuita a casa vostra e senza alcuna tassa o dazio doganale, visto che tutta la merce è già disponibile nei magazzini europei.

Se vi stavate mangiandole mani per esservi lasciati sfuggire la promo su POCO X3 Pro, ecco dunque l’occasione perfetta per avere uno dei migliori smartphone in questa fascia di prezzo, spendendo il giusto.

Potete acquistare POCO X3 Pro su POCO Global Store a 199/249 euro con il codice 20X3 PRO. Acquistando dai magazzini cinesi il prezzo è di 199 e 249 dollari, ma dovete mettere in conto la possibilità dio pagare dogana e tasse. Se invece volete acquistare POCO X3 Pro sullo store POCO spagnolo il codice sconto e X3PRO20 per averlo al prezzo di 199/249 euro.

Informazione Pubblicitaria