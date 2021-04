Pare proprio che Motorola abbia molti smartphone in serbo per questo anno. Dopo Moto G10 e Moto G30 lanciati nel mese di febbraio, e dopo Moto G50 e Moto G100 annunciati giusto qualche giorno fa, nei prossimi mesi potremmo assistere al debutto di Moto G20 e Moto G60.

A dire il vero, di Moto G60 se ne sta parlando da un po’ di tempo e sono già tante le informazioni trapelate in Rete. Ma proprio in queste ultime ore il leaker @passionategeekz ha condiviso su Twitter quelle che sembrano essere le prime immagini ufficiali dei due prossimi smartphone. Nel giro di poche ore dalla pubblicazione del post, un altro leaker (@yabhishekhd) ha pubblicato su Twitter alcune delle caratteristiche chiave di Moto G60 e Moto G20, aggiungendo nuovi dettagli alle informazioni già trapelate nelle scorse settimane.

Tutto quel che sappiamo di Moto G60

Partiamo proprio da Moto G60, che per le sue caratteristiche dovrebbe collocarsi tra Moto G50 e Moto G100. Lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display da 6,78 pollici con risoluzione 1080 x 2460 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo dovrebbe essere di tipo punch hole e quindi presentare un piccolo foro centrale che ospiterà la fotocamera frontale da 32 MP.

Sul retro, Moto G60 dovrebbe presentare una tripla fotocamera con sensore principale Samsung HM2 da 108 MP, accompagnato da una grandangolare da 16 MP e un terzo sensore da 2 MP; oltre al lettore di impronte digitali con logo impresso al centro.

Sotto la scocca dello smartphone dovrebbe girare un processore Qualcomm Snapdragon 732G con 4 GB o 6 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna. La batteria, infine, dovrebbe essere una grande unità da 6.000 mAh.

Moto G20 dovrebbe essere uno smartphone dal prezzo accessibile

Di Moto G20 si hanno meno informazioni, ma dovrebbe trattarsi di uno smartphone di fascia media che, per le caratteristiche trapelate finora, non dovrebbe superare i 250 euro.

Il dispositivo dovrebbe infatti essere alimentato da un processore octa-core Unisoc T700 con GPU ARM Mali-G52 e 4 GB di RAM. il display dovrebbe presentare un notch a goccia per ospitare la fotocamera frontale, mentre sul retro, oltre al lettore di impronte digitali, dovrebbe esserci una quadrupla fotocamera. La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 10 W, mentre dovrebbe essere completo dal punto di vista della connettività (4G, Bluetooth, WiFi, USB di tipo C e NFC).

Al momento, tuttavia, Motorola non ha confermato nulla di quanto indicato in questo articolo, che ricordiamo raccogliere le più recenti informazioni trapelate in Rete diffuse da leaker considerati più o meno attendibili.