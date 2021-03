Dopo le numerose indiscrezioni di queste ultime settimane, Motorola ha finalmente alzato il sipario sul nuovo Moto G50, confermando alcune delle informazioni trapelate in Rete prima del lancio. Si tratta di uno smartphone 5G dal prezzo accessibile e pensato per durare a lungo. Con la sua batteria da 5.000 mAh, Moto G50 offre fino a due giorni di autonomia, a detta dell’azienda.

Caratteristiche di Moto G50

Moto G50 è dotato di un display IPS Max Vision da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel). Sotto la sua scocca si nasconde un SoC Qualcomm Snapdragon 480 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB o 128 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. Il comparto fotografico punta su di una tripla fotocamera esterna con sensore principale da 48 MP (f/1.7) e tecnologia Quad Pixel, accompagnato da una lente Macro da 5 MP (f/2.4) e un sensore di profondità da 2 MP (f/2.4). La fotocamera interna, invece, è da 13 MP (f/2.2) e supporta diverse modalità di scatto: HDR, Face beauty, Gesture Selfie, Auto Smile Capture, Pro Mode, Modalità ritratto, Spot color, Cinematografica, Group Selfie e Live filter. E’ anche possibile registrare video Macro, slow motion, time-lapse, hyper-lapse e Spot color.

Moto G50 è completo dal punto di vista della connettività: supporta il 5G, Bluetooth 5.0 e persino l’NFC, offrendo all’utente la possibilità di effettuare acquisti pagando direttamente con lo smartphone, semplicemente avvicinando il proprio dispositivo a un POS. Lo smartphone dispone, poi, di una grande batteria da 5.000 mAh che garantisce fino a due giorni di utilizzo e comprende in confezione un caricabatterie da 10 W. Completano le caratteristiche principali di Moto G50 la presenza di una USB di tipo C, jack audio da 3,5 mm, sensore di prossimità, di luce ambientale, accelerometro, giroscopio e barometro. La confezione dello smartphone comprende, inoltre, auricolari, una cover protettiva, una pellicola per il display e il caricabatterie (compreso di alimentatore).

Design di Moto G50

Moto G50 sfoggia un’estetica ormai familiare: display con notch a goccia e un leggero mento e una scocca posteriore in plastica piuttosto pulita, contrassegnata dalla presenza del lettore di impronte digitali con logo Motorola al centro e del modulo fotocamera. Lo smartphone è disponibile nelle colorazioni Steel Grey e Aqua Green e ha dimensioni pari a 164,9 x 74,9 x 8,95 mm e un peso di 192 grammi.

Funzionalità di Moto G50

Moto G50 arriva sul mercato con la più recente versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile: Android 11. L’interfaccia dello smartphone può comunque essere personalizzata a proprio piacimento sfruttando alcuni strumenti di personalizzazione messi a disposizione da Motorola, come temi, stili e sfondi. Lo smartphone supporta anche numerose gesture e diverse modalità display per adattare la luminosità dello schermo in base a ciò che si sta facendo.

Immagini di Moto G50

Disponibilità e prezzi di Moto G50

Moto G50 sarà disponibile da aprile al prezzo di 279,90 euro nella variante con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna, nella colorazione Steel Grey.