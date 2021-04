Amazon e Discovery insieme per offrire un’offerta di intrattenimento più completa: a partire da oggi l’app discovery+ è infatti disponibile su tutti i dispositivi Amazon Fire TV, con migliaia di ore di programmazione per gli utenti abbonati.

L’app discovery+ è disponibile su Amazon Fire TV

Il servizio discovery+ è sbarcato in Italia a inizio anno partendo da dispositivi Android e iOS, Google Chromecast con Google TV, Chromebook e Android TV, mettendo a disposizione contenuti di intrattenimento, lifestyle, crimine, avventura e natura: tra questi troviamo titoli come “Matrimonio a prima vista Italia”, “Love Island”, “Ti spedisco in convento” e gli incontri in diretta della WWE. Presto sarà anche disponibile un pacchetto sport che includerà l’offerta di Eurosport, compresi i Giochi Olimpici di Tokyo, le principali competizioni di tennis, ciclismo, sport invernali, basket e motori.

Trovare l’app e i contenuti discovery+ su dispositivi Amazon Fire TV è semplicissimo grazie alla sezione “Trova”, con la quale è facile scoprire i contenuti in linea con i propri gusti, e alla funzione App Peeks, per sfogliare rapidamente le proprie app preferite.

Il costo dell’abbonamento a discovery+ in Italia è di 3,99 euro al mese, mentre il pacchetto con Eurosport compreso sarà proposto a 7,99 euro. Risulta ancora disponibile il periodo di prova gratuita di una settimana, usufruibile su tutti i device connessi, compresi quelli Amazon Fire TV a partire da oggi. Per maggiori informazioni potete rivolgervi a questo indirizzo.