A un mese dall’annuncio del lancio italiano di discovery+, la piattaforma di streaming è finalmente disponibile e fruibile sui dispositivi Android e iOS, Google Chromecast con Google TV, Chromebook e Android TV.

Prezzi e contenuti di discovery+

Il servizio di streaming dedicato ai contenuti di intrattenimento, lifestyle, crimine, avventura e natura; è questo Discovery+, un servizio che viene lanciato con più di 50 titoli e serie originali, tra cui Naked Attraction Italia, Love Island Italia, Matrimonio a prima vista Italia, ai quali se ne aggiungeranno presto di altri.

In Italia viene offerto in quattro piani d’abbonamento, due mensili da 3,99 euro (standard) e 7,99 euro al mese (con l’aggiunta di Eurosport), e due formule annuali da 39,90 euro e 69,90 euro l’anno rispettivamente.

discovery+ offre inoltre fino a 5 profili utente e fino a 4 stream simultanei in qualsiasi momento, qualsiasi sia la piattaforma che si desidera usare: da una Android TV al Chromecast con Google TV, oltre che Chromebook, e app per smartphone e dispositivi Android e iOS.

Il servizio è disponibile in Italia e, per saperne di più o per sottoscrivere un abbonamento, vi invitiamo a consultare il sito web ufficiale che trovate qui.

