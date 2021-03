WhatsApp è senza ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, anche se alternative come Telegram integrano maggiori funzioni e offrono grande personalizzazione della UI sia su Android che su iOS. Il team di sviluppo dell’applicazione di Facebook, però, com’è stato individuato all’interno del client beta dell’app, starebbe lavorando ad una importante novità: l’assistenza clienti su WhatsApp.

Presto l’assistenza clienti in chat

Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sul suo funzionamento né su come potrebbe apparire, ma l’arrivo dell’assistenza clienti sarebbe effettivamente un bel passo in avanti per l’applicazione utilizzata da più di 1 miliardo di persone ogni giorno. Moltissimi utenti potrebbero sfruttare l’assistenza clienti per chiedere delucidazioni su alcune delle tante funzioni presenti nell’applicazione, così come ad altre tematiche che riguardano più in generale l’app stessa.

Nel momento in cui l’assistenza clienti dovesse realmente trovare posto su WhatsApp, ci immaginiamo che potrà essere utilizzata come una classica chat di testo attraverso cui entrare in contatto con dipendenti dell’azienda pronti a rispondere a domande sul funzionamento dell’applicazione e su altro. Ad oggi sappiamo che la funzione è in fase sperimentale, il che ci porta a presupporre che potremmo scoprire qualcosa in più su di essa nel corso delle prossime settimane, magari non appena verrà resa disponibile in beta.

Cosa ne pensate dell’introduzione dell’assistenza clienti su WhatsApp? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.