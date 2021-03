Suunto è una delle più importanti aziende di smartwatch al mondo, apprezzata da milioni di utenti per via dell’ottimo rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti. In queste ore l’azienda finlandese ha presentato i nuovi modelli di smartwatch Suunto 7 Titanium e Suunto 9 Baro Titanium: scopriamo quali sono le caratteristiche e il prezzo dei nuovi dispositivi.

Caratteristiche Suunto 7 Titanium e Suunto 9 Baro Titanium

Nonostante le piccole differenze fra Suunto 7 Titanium e Suunto 9 Baro Titanium, entrambi gli smartwatch sono accomunati da una caratteristica molto importante: la cassa in titanio. La scelta di questo materiale pregiato non solo garantisce resistenza durante l’utilizzo quotidiano degli orologi smart da polso, ma conferisce anche leggerezza e comfort anche durante gli allenamenti.

Il modello Suunto 7 Titanium è indirizzato agli utenti alla ricerca di uno smartwatch completo, con Wear OS, ma focalizzato anche nel tracking della qualità del sonno, mentre lo smartwatch Suunto 9 Baro Titanium può facilmente diventare l’anima gemella degli sportivi interessati ad un dispositivo resistenze ad acqua, polvere ed in grado di garantire fino a 170 ore di utilizzo con GPS attivo tramite la funzione Tour Mode.

Questo però non deve far pensare che il modello Suunto 7 Titanium non sia indicato agli sportivi, anzi. Lo smartwatch dell’azienda è in grado di tracciare fino a 70 discipline sportive, registrare il battito cardiaco, l’altitudine e resistere al contatto con l’acqua fino a 50 metri. Suunto 9 Baro Titanium, invece, supporta 80 discipline sportive, monta un display in zaffiro ed è resistente alle immersioni fino a 100 metri.

Prezzo e disponibilità Suunto 7 Titanium e Suunto 9 Baro Titanium

Suunto 7 Titanium è disponibile in pre-ordine fin da subito al prezzo di 479 euro con spedizione a partire dal 21 aprile 2021; Suunto 9 Baro Titanium è invece già acquistabile da oggi al prezzo di 599 euro.

