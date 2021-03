Tutti i punti vendita fisici e lo store online di Euronics danno il benvenuto al nuovo volantino “Speciale Telefonia“, che comprende ovviamente numerose offerte su smartphone Android (e iOS), ma non si fa mancare neppure una buona selezione di wearable.

Attivato il 29 marzo e valido fino al 14 aprile, questo nuovo volantino si affianca ma non si sostituisce a quelli specifici per le varie piattaforme che vi avevamo illustrato due giorni fa.

Offerte “Speciale Telefonia” di Euronics (29 marzo – 14 aprile 2021)

Come detto in apertura, tutte le offerte del volantino in argomento sono disponibili sia nei negozi che sul sito ufficiale di Euronics.

Non perdiamoci in chiacchere e scopriamo subito tutte le offerte dello “Speciale Telefonia”, partendo naturalmente dagli smartphone:

Messi da parte gli smartphone, vediamo quali device indossabili fanno parte del volantino di Euronics:

Tutto il volantino è visibile cliccando sul link sottostante:

Volantino “Speciale Telefonia” di Euronics (fino al 14 aprile)