Facebook ha annunciato importanti novità per quanto riguarda la sua applicazione mobile per Android. Sin da oggi, infatti, gli utenti hanno la possibilità di scegliere se scorrere il feed di Facebook utilizzando l’algoritmo dell’applicazione oppure impostando il feed in ordine cronologico. In questo modo, chi utilizzerà questa impostazione vedrà il proprio feed popolarsi dei post più recenti pubblicati dai propri amici o dalle pagine seguite.

Sul feed arriva l’ordine cronologico dei post

Il colosso dei social network svela anche un nuova opzione per decidere chi ha diritto di scrivere un commento di risposta ad un post pubblicato su Facebook, sulla falsa riga di quanto già avviene da ormai qualche mese su Twitter. Infatti, com’è possibile osservare dalle immagini sottostanti, selezionando l’apposita opzione sui propri post pubblici, ogni utente può scegliere se ricevere commenti da qualsiasi utente, dalla lista dei propri amici oppure solo dai profili o dalle pagine Facebook taggate nel post.

È evidente che l’introduzione di questa funzione svolga una sorta di “moderazione preventiva” al post che si vuole pubblicare, disinnescando così le occasioni in cui si viene trascinati in discussioni o interazioni non volute. Entrambe le novità sono disponibili fin da subito su Android, mentre su iOS c’è da aspettare ancora qualche settimana.

Scarica Facebook