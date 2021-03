WhatsApp è senza ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, ma ancora oggi gli utenti non hanno molta libertà di esprimere i propri gusti modificando alcuni elementi dell’interfaccia. Se, ad esempio, su Telegram ogni utente può liberamente cambiare il colore del testo relativo alle etichette dei menu e molto altro, WhatsApp permette solo di modificare il tema generale dell’applicazione – tema chiaro o tema scuro – e poco altro.

WhatsApp apre alla personalizzazione della UI

Questo limite sembra essere in fase di risoluzione da parte del team di sviluppo dell’applicazione di Facebook, come dimostrano le immagini sottostanti condivise poco fa dal profilo ufficiale di WABetaInfo. Com’è possibile osservare dalle immagini, il client per iOS presenta una colorazione differente per quanto riguarda i classici elementi della UI come ad esempio il tasto Indietro per uscire da una chat.

Non si tratta evidentemente di un cambiamento epocale, ma è possibile che il team di sviluppo sia lavorando ad un sistema che prevederà una personalizzazione più profonda di alcuni elementi della UI di WhatsApp. Purtroppo ciò che ci ha mostrato WABetaInfo è solo una timida anteprima di cosa potremmo aspettarci, e sfortunatamente non abbiamo modo di prevedere quando la feature verrà ufficialmente introdotta all’interno della versione stabile di WhatsApp.