Un fine settimana all’insegna degli sconti quello di Huawei. A partire da oggi e fino al prossimo 28 marzo, infatti, su Huawei Store sarà possibile acquistare diversi prodotti a un prezzo ridotto. Che siate alla ricerca di un nuovo smartphone, di un laptop, di un paio di auricolari o di uno smartwatch, Huawei ha la soluzione giusta!

Week-end di sconti su Huawei Store

Arrivano le offerte flash su Huawei Store, delle offerte valide per un periodo di tempo limitato e che offrono uno sconto maggiore rispetto alle classiche offerte. A partire dalle ore 20:30 di oggi, venerdì 26 marzo, e fino alle ore 23:59 di domani, sabato 27 marzo, sarà possibile acquistare due prodotti dell’ecosistema Huawei a un prezzo super scontato. Nello specifico:

possono essere acquistate al prezzo di 119 euro, anziché 179 euro, con un risparmio di 60 euro. Questi auricolari offrono cancellazione del rumore intelligente, connessione simultanea con due dispositivi, diverse modalità di ascolto e un sistema a tre microfoni per un’esperienza voce cristallina. HUAWEI MateBook 14 R5 con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione può essere acquistato al prezzo di 743,07 euro, anziché 899 euro, con un risparmio di 155,93 euro. Occorre applicare il codice “AHWPC” al momento del check-out. Il laptop è dotato di processore AMD Ryzen serie 4000H con scheda grafica AMD Radeon Graphics integrata. Si tratta di un dispositivo leggero, dal design elegante e estremamente performante.

A partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 23:59 di domenica 28 marzo, invece, sarà possibile acquistare i seguenti prodotti:

potrà essere acquistato al prezzo di 149 euro, anziché 249,90 euro, con un risparmio di 100,90 euro. Lo smartwatch offre il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, dello stress, del livello di ossigeno nel sangue e supporta 14 modalità sport. Il dispositivo è anche dotato di GPS, per cui riesce a tenere traccia dei progressi compiuti durante un allenamento anche se non in presenza dello smartphone. HUAWEI P Smart (2020) potrà essere acquistato al prezzo di 149 euro, anziché 199,90 euro, con un risparmio di 50,90 euro. Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 13 MP, una batteria da 3.400 mAh, display da 6,21 pollici, 4 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna.

Le offerte non finiscono qui. In occasione dell’anniversario di Huawei Store in Italia, infatti, l’azienda ha pensato di offrire uno sconto del 7% su tutti i PC. Per usufruire della promozione basterà applicare il codice sconto “AHWPC” al momento del check-out. Infine, ma non meno importante, Huawei ha lanciato oggi i nuovi MateBook D14 i5 (16 GB + 512 GB) e MateBook D15 i5 (16 GB + 512 GB). Con l’aggiunta di 9,90 euro, si potrà aggiungere all’ordine il Mouse Bluetooth del valore di 39,90 euro.