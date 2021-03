Il team di sviluppo di Huawei continua a lavorare senza sosta alla beta di HarmonyOS 2.0, il sistema operativo proprietario del colosso cinese – per alcuni addirittura fin troppo simile ad Android 10 – che è nato a seguito del ban USA contro Huawei. Infatti, dopo il rilascio della prima beta per gli sviluppatori a fine gennaio e l’arrivo della seconda beta per gli sviluppatori, in queste ore l’azienda ha svelato quando sarà disponibile la terza beta per gli sviluppatori.

La beta 3 di HarmonyOS 2.0 solo a fine mese

Duan Mengran, top executive di Huawei, durante un evento per sviluppatori tenutosi il 25 marzo, ha dichiarato che la beta 3 di HarmonyOS 2.0 per gli sviluppatori arriverà il 31 marzo 2021. Purtroppo durante l’evento non sono state rilasciate ulteriori informazioni circa le novità presenti nella nuova build del sistema operativo per dispositivi Huawei, ma è molto probabile che il team stia ancora lavorando alla implementazione delle funzioni più importanti dell’OS, dei servizi Huawei Mobile Services (HMS) e sulla integrazione con l’intero ecosistema di prodotti a marchio Huawei.

I piani dell’azienda, come ben sappiamo, sono molto ambiziosi: la compagnia ha più volte sottolineato di voler raggiungere il traguardo di 100 milioni di dispositivi aggiornati ad HarmonyOS entro la fine del 2021, con Huawei P50 molto probabilmente il primo smartphone dell’azienda a montarlo di default al posto di Android.

La beta pubblica, infine, continua ad essere attesa per il mese di aprile.