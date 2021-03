Tra i milioni di applicazioni genuine presenti sul Play Store e App Store, si annida qualche centinaio di applicazioni fleeceware che sfruttano un particolare sistema per generare milioni di dollari di ricavi tramite abbonamenti. I ricercatori Avast hanno scoperto 204 applicazioni nel Play Store e nell’App Store che generano un grande volume di introiti tramite abbonamenti da capogiro.

Abbonamenti da capogiro

Le applicazioni fleeceware, per chi non lo sapesse, fanno riferimento a quelle app con un periodo di prova gratuito a cui sussegue una qualche forma di abbonamento a costi esorbitanti. Il problema di queste app è che le feature offerte a pagamento non solo non hanno niente di speciale, ma molto spesso sono fornite gratuitamente anche da altre app presenti nei vari store.

“Queste applicazioni generalmente non hanno funzionalità uniche e sono semplicemente canali di truffe di fleeceware. Avast ha segnalato le applicazioni fleeceware sia ad Apple che a Google per la revisione“, si legge nel comunicato. I ricercatori Avast hanno scoperto che la maggior parte delle applicazioni fleeceware fanno riferimento a queste categorie:

app di strumenti musicali;

app per modificare immagini;

app per aggiungere filtri alle immagini;

lettori QR e lettori PDF.

Facendo leva sulla grande confusione che aleggia attorno ai sistemi di gestione degli abbonamenti alle applicazioni, gli sviluppatori di fleeceware riescono a mantenere un costante flusso di entrate nonostante le app vengano cancellate dagli smartphone. Infatti, malgrado sia Google che Apple indichino chiaramente che la rimozione di un’applicazione non comporta la terminazione dell’abbonamento, moltissimi utenti si ritrovano a pagare abbonamenti anche da 66 dollari a settimana per app non più installate.

Ecco alcuni consigli da parte di Avast per evitare le applicazioni fleeceware in attesa che entrambi i colossi hi-tech migliorino la gestione dei servizi di abbonamento: