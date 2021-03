realme ha appena lanciato in India i nuovi smartphone della serie 8, pensati per offrire ai consumatori tutto ciò di cui hanno bisogno per le operazioni quotidiane al giusto prezzo. realme 8 arriva sul mercato con una quadrupla fotocamera esterna, processore Helio e una grande batteria che può essere ricaricata completamente in poco più di sessanta minuti. Rispetto alla generazione precedente, diciamo che non sono stati compiuti grandi passi in avanti: abbiamo uno stesso processore MediaTek Helio G95, una stessa batteria da 5.000 mAh e manca il supporto al 5G. Ma sono state apportate alcune modifiche al comparto fotografico e al display, che passa dalla tecnologia LCD a quella AMOLED.

Caratteristiche di realme 8

realme 8 presenta uno schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz (un bel passo indietro rispetto al suo predecessore), luminosità massima di 1000 nit e sensore di impronte digitali in-display. Lo smartphone sfoggia un design moderno, nonostante il mento forse un po’ troppo pronunciato. Gli angoli sono arrotondati e la scocca posteriore si caratterizza per una striscia effetto lucido sulla quale è impresso il motto di realme “Dare to leap” e che crea dei piacevoli riflessi. realme 8 ha dimensioni pari a 160,5 x 73,9 x 7,99 mm per un peso di 177 grammi.

Sotto la sua scocca si nasconde un processore octa-core MediaTek Helio G95 a 12nm (Dual 2.05GHz A76 + Hexa 2GHz A55) accompagnato da una GPU Mali-G76, 4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM LPPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione interna espandibile con microSD fino a 256 GB. Per quanto riguarda il comparto fotografico, questo si compone di una quad-camera esterna con sensore principale SONY IMX682 da 64 MP (f/1.79, flash LED, UIS/UIS Max) accompagnato da una lente ultra-grandangolare da 8 MP (119°, f/2.3), una fotocamera per i ritratti in bianco e nero da 2 MP e una lente Macro da 2 MP (f/2.4) per scattare immagini a 4 cm di distanza. La fotocamera interna, invece, è un sensore SONY IMX471 da 16 MP (f/2.45).

realme 8 funziona con Android 11, è dotato di due slot per la SIM (oltre quella dedicata alla microSD), presenta una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida Dart Charge da 30 W per il 50% dell’autonomia in 26 minuti (o il 100% in 65 minuti) e è dotato di jack audio da 3,5 mm.

Prezzi e disponibilità di realme 8

Lo smartphone sarà disponibile in India a partire dal 25 marzo nelle colorazioni Cyber Silver e Cyber Black nelle seguenti configurazioni: