Scopriamo insieme le ultime novità su alcuni device in arrivo come ZTE Watch GT, Realme 8, Xiaomi Mi 10S, Samsung Galaxy A72 4G e HONOR V40 Luxury Edition.

ZTE Watch GT è in arrivo

ZTE lo scorso anno ha lanciato uno smartwatch di fascia entry-level chiamato ZTE Watch Live e un nuovo modello è in arrivo: stiamo parlando di ZTE Watch GT.

ZTE ha indicato tale orologio come uno dei regali da vincere insieme a ZTE S30 in un concorso fotografico che ha annunciato sulla sua pagina Weibo.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulle sue possibili feature ma è probabile che sarà lanciato proprio con ZTE S30. Staremo a vedere.

La serie Realme 8 sarà lanciata il 24 marzo

Realme ha iniziato a diramare gli inviti per l’evento di presentazione della serie Realme 8, in programma alle ore 15,00 di mercoledì 24 marzo.

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra gli aspetti a cui il produttore ha deciso di prestare particolare attenzione vi è il comparto fotografico, che sulla versione Pro potrà contare su un sensore primario da 108 megapixel (il modello base si dovrà “accontentare” di un sensore da 64 megapixel).

Tra le altre feature vi dovrebbero essere un processore MediaTek Helio G95, uno schermo AMOLED da 6,4 pollici, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 30 W) e una scocca posteriore che dovrebbe illuminarsi al buio.

In arrivo la versione globale di Xiaomi Mi 10S

La scorsa settimana Xiaomi ha lanciato in Cina Xiaomi Mi 10S, smartphone che potrebbe presto arrivare anche in altri mercati.

Almeno ciò è quanto sembra suggerire l’apparizione di Xiaomi Mi 10S nel database di Google Play Console, che elenca come feature un display con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e Android 11.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire quando Xiaomi Mi 10S sarà lanciato in versione globale.

HONOR sta per lanciare V40 Lite Luxury Edition

Da HONOR è in arrivo un nuovo smartphone che potrebbe essere venduto con il nome di HONOR V40 Lite Luxury Edition, device che dovrebbe vantare un design simile a quello di Huawei Nova 8 e un processore MediaTek Dimensity 800U.

Stando alle ultime indiscrezioni, tale smartphone dovrebbe essere lanciato entro la fine di questo mese e dovrebbe poter contare su una quadrupla fotocamera posteriore ed una fotocamera frontale posizionata in un foro al centro in alto del display.

HONOR, inoltre, sarebbe al lavoro su un nuovo modello di punta da lanciare a luglio e che dovrebbe avere tra le proprie principali feature un processore Qualcomm Snapdragon 888.

Purtroppo al momento non vi sono informazioni sulle altre sue feature ma è probabile che potrà vantare i Google Mobile Services.

Ecco l’unboxing di Samsung Galaxy A72 in versione 4G

Nelle scorse ore Slashleaks ha pubblicato le seguenti immagini che ci mostrano l’unboxing di Samsung Galaxy A72 in versione 4G, confermando alcune delle sue principali feature.

Samsung Galaxy A72 potrà contare su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensori da 64 megapixel, 8 megapixel, 12 megapixel e 5 megapixel), una fotocamera frontale da 32 megapixel e una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Per la presentazione bisognerà attendere fino a mercoledì.