Dopo settimane di indiscrezioni è finalmente ufficiale Realme 8 Pro, il nuovo smartphone di fascia media del marchio cinese. Si tratta di un dispositivo che vuole dire la sua in una fascia particolarmente affollata di prodotti, e lo vuole fare puntando anche e soprattutto sul comparto fotografico. Andiamo a scoprire tutto quello che c’è da sapere.

Realme 8 Pro è ufficiale: ecco specifiche, funzionalità e design

Realme 8 Pro è uno smartphone che sotto alcuni aspetti prova a spingere verso una fascia un po’ più alta, che solitamente appartiene a dispositivi dai prezzi più elevati. Il nuovo prodotto della casa cinese punta infatti molto sul rapporto qualità prezzo per provare a convincere gli utenti alla ricerca di uno smartphone Android che non vogliono spendere troppo.

Partendo dal display abbiamo un pannello AMOLED da 6,43 pollici a risoluzione Full-HD+ (1080 x 2400 pixel) con luminosità di picco di 1000 nit (con modalità apposita Sunlight Mode), refresh rate a 60 Hz e frequenza di campionamento del tocco fino a 180 Hz, con un piccolo foro per la fotocamera anteriore e un sensore di impronte digitali integrato (di tipo ottico). Il SoC scelto da Realme è il Qualcomm Snapdragon 720G octa core con processo produttivo a 8 nm e GPU Adreno 618, accompagnato da 6/8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda il comparto fotografico Realme 8 Pro dispone di una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP, con supporto a funzionalità come i video timelapse per l’astrofotografia, allo zoom 3x e al Pixel Binning 9-in-1, in grado di combinare nove pixel adiacenti. La tecnologia Smart-ISO può scegliere il migliore ISO in base all’ambiente, per ottenere scatti il più nitidi, luminosi e colorati possibile. Ad accompagnare il Samsung abbiamo un sensore ultra-grandangolare, uno per le macro e uno per i ritratti in bianco e nero.

La batteria è da 4500 mAh e supporta la ricarica rapida fino a 50 W. Secondo quanto riporta Realme la ricarica è capace di raggiungere il 50% in 17 minuti e di fornire 4 ore di telefonate, 11 ore di musica o 3 ore di WhatsApp in soli 3 minuti.

Per quanto concerne il software abbiamo la Realme UI 2.0 basata su Android 11, che secondo la casa si focalizza principalmente su creatività, socialità e produttività. Uno dei principali punti di forza è la personalizzazione, con più di 100 elementi personalizzabili con Global Theme Color, 3 stili di dark mode, modifica delle icone, del font e non solo.

Visto che si tratta di uno smartphone principalmente pensato per i giovani troviamo diverse funzioni di condivisione per gli amanti dei social network: presenti tra le altre Dual-mode Music Share per condividere i brani preferiti con gli amici, Realme Share per le foto e la funzione Subtitle Stitching per condividere le battute dei film. Lato privacy l’azienda ha pensato al Deep Sea Privacy Plan, che si assicura che i dati personali e le informazioni restino al sicuro.

Ecco la scheda tecnica di Realme 8 Pro:

display Super AMOLED da 6,43 pollici Full-HD+ (1080 x 2400 pixel, 409 ppi)

SoC Qualcomm Snapdragon 720G octa core a 8 nm con GPU Adreno 618

6/8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale Samsung ISOCELL HM2 da 108 MP (1/1.52″), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.25), macro da 2 MP (f/2.4) e sensore per i ritratti in bianco e nero da 2 MP (f/2.4)

fotocamera anteriore con sensore Sony IMX471 da 16 MP integrata nel display (f/2.45)

connettività 4G dual SIM dual standby, Wi-Fi, Bluetooth 5.0

porta per il jack da 3,5 mm e supporto alla certificazione Hi-Res Audio

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida SuperDart fino a 50 W

Android 11 con Realme UI 2.0

dimensioni di 160,6 x 73,9 x 8,1 mm, peso di 176 grammi

Per quanto riguarda il design, Realme 8 Pro viene venduto nelle colorazioni Infinite Black, Punk Black e Infinite Blue. Lo smartphone può contare su un trattamento AG-Crystal sulla parte posteriore, con una texture liscia che garantisce un effetto premium e che secondo la casa cinese ricorda i cristalli naturali.

Prezzo e uscita in Italia di Realme 8 Pro

Realme 8 Pro sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 31 marzo 2021 nelle colorazioni Infinite Blue, Infinite Black e Punk Black al prezzo di 279 euro (6-128 GB) o di 299 euro (8-128 GB). Lo smartphone sarà acquistabile sul sito ufficiale e presso tutti i principali rivenditori, tra cui Amazon, MediaWorld, Euronics, e per la prima volta anche con TIM.

Realme ha pensato anche a una speciale promozione di lancio: lo smartphone è infatti acquistabile in preordine a 259 e 279 euro fino al 30 marzo 2021, anche su Amazon:

