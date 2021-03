Samsung, oltre ad essere la numero uno al mondo per quanto riguarda il mondo dei dispositivi mobile, è una delle migliori aziende anche nel mondo dei dispositivi wearable come le cuffie true wireless. Assieme al lancio della famiglia Samsung Galaxy S21, lo ricorderete, la compagnia sudcoreana aveva presentato anche il nuovo paio di cuffie true wireless di fascia alta Samsung Galaxy Buds Pro, di cui trovare la recensione completa nel video sottostante e anche all’articolo linkato in calce alla news.

Prima di lasciarvi andare, vi ricordiamo brevemente alcune delle qualità tecniche delle cuffie true wireless Samsung di fascia alta: dimensioni da 19,5 x 20,5 x 20,8 millimetri e peso di 6,3 grammi ciascuna per una ergonomia sempre al top anche dopo varie ore di utilizzo, un woofer da 11 mm e un tweeter da 6,5 mm per abbracciare un ampio spettro audio per le frequenze basse e non solo, certificazione IPX7 come garanzia di utilizzo continuativo senza problemi anche mentre si pratica sport all’aperto e ovviamente la cancellazione attiva del rumore.

