In queste ore HONOR ha presentato il tablet HONOR Pad 7 e lo smartphone HONOR V40 Lite Luxury Edition, mentre Realme ha svelato uno smartphone Android di fascia bassa.

Caratteristiche HONOR Pad 7

HONOR Pad 7 è un tablet Android di fascia media con display Full HD da 10,1 pollici con rapporto display/telaio dell’80%. Il dispositivo è realizzato tenendo in mente le necessità odierne con il lavoro a distanza e la didattica online, ed infatti offre un’ampio canvas per sfruttare la funzionalità Split Screen per utilizzare contemporaneamente fino a quattro applicazioni.

HONOR Pad 7 monta un processore MediaTek Helio G80, 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage ed è basato su Android 10.

Prezzo e disponibilità HONOR Pad 7

HONOR Pad 7 arriva in due varianti: quella da 4 GB di RAM e 64 GB di storage a 1399 yuan, circa 180 euro al cambio, e una da 4 GB di RAM e 128 GB di storage a 1699 yuan, circa 220 euro al cambio. Entrambe le versioni saranno disponibili dal 26 marzo nelle colorazioni blu e nero.

Caratteristiche HONOR V40 Lite Luxury Edition

Giungendo al mondo mobile, HONOR ha svelato il modello HONOR V40 Lite Luxury Edition. Presenta un pannello OLED da 6,57 pollici con refresh a 90 Hz e risoluzione da 2340 x 1080 pixel (Full HD+). Il design del dispositivo è di altissimo livello, con il display leggermente curvato sui lati lunghi e una fotocamera punch hole centrale.

Posteriormente trova posto un modulo fotografico quadruplo con sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. L’hardware interno si affida poi al processore MediaTek Dimensity 800U, 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno, supporto alle reti 5G e batteria da 3800 mAh con ricarica rapida da 66 W.

Prezzo e disponibilità HONOR V40 Lite Luxury Edition

HONOR V40 Lite Luxury Edition sarà disponibile dal 26 marzo nelle colorazioni argento, nero e blu nei tagli da 8 GB + 128 GB a 2999 yuan, circa 390 euro, e 8 GB + 256 GB a 3299 yuan, circa 425 euro al cambio.

Caratteristiche Realme C25

Venendo a Realme C25, il nuovo smartphone Realme è equipaggiato con un hardware decisamente interessante, soprattutto lato autonomia. Lo smartphone Android è munito di display IPS LCD da 6,5 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel con notch a goccia e fotocamera frontale da 8 MP. Sul retro è presente un modulo fotografico triplo con sensore principale da 48 MP, un sensore di profondità da 2 MP e un sensore macro da 2 MP.

Dicevamo che l’autonomia è uno degli aspetti più validi di Realme C25, ed infatti il modulo da 6000 mAh con ricarica rapida da 18 W offre almeno due giorni di utilizzo. Il SoC presente su Realme C25 è un MediaTek Helio G70 accompagnato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage. Il sistema operativo è Android 11 con Realme UI 2.0.

Prezzo e disponibilità Realme C25

Realme C25 sarà disponibile a partire dal 2 aprile al prezzo di 2.099.000 rupie indiane, circa 121 euro al cambio, nelle colorazioni grigia e blu.