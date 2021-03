Circa un mese fa Spotify aveva iniziato un test per la sua app Android che vedeva una nuova libreria più intuitiva e dei piccoli ritocchi alla sezione riproduzione. Il popolare servizio di streaming musicale è in costante evoluzione e questa volta sarà la schermata Home a ricevere un facelift. L’azienda svedese ha annunciato nuove funzionalità, che comprendono nuovi suggerimenti personalizzati, una sezione per i contenuti riprodotti di recente e una sezione per i nuovi podcast e quelli non ancora conclusi.

Il facelift è stato annunciato con un post sul blog dell’azienda, ed ha l’obbiettivo di rendere l’interfaccia più intuitiva. Spotify ha voluto poi definire i cambiamenti in tre macro aree:

Viaggia indietro nel tempo : Riscopri le vecchie gemme perdute nella tua libreria musicale con una nuova sezione “Riprodotti di recente” dove un utente può tornare indietro fino a tre mesi nella sua cronologia di riproduzione. Gli utenti sia Free che Premium potranno recuperare tracce individuali, album, episodi di podcast e playlist riprodotte in passato.

: Riscopri le vecchie gemme perdute nella tua libreria musicale con una nuova sezione “Riprodotti di recente” dove un utente può tornare indietro fino a tre mesi nella sua cronologia di riproduzione. Gli utenti sia Free che Premium potranno recuperare tracce individuali, album, episodi di podcast e playlist riprodotte in passato. Riproduci podcast non ancora finiti o nuovi : Gli utenti Premium potranno trovare podcast nuovi e rilevanti all’interno della schermata Home. I nuovi episodi saranno marchiati con un punto blu e quelli riprodotti soltanto in parte saranno evidenziati con una barra di progressione che indicherà il punto in cui si è lasciato l’episodio.

: Gli utenti Premium potranno trovare podcast nuovi e rilevanti all’interno della schermata Home. I nuovi episodi saranno marchiati con un punto blu e quelli riprodotti soltanto in parte saranno evidenziati con una barra di progressione che indicherà il punto in cui si è lasciato l’episodio. Scopri nuova musica: Gli utenti Premium non si perderanno una singola traccia dagli artisti che amano. Questi troveranno evidenziata nella parte alta della schermata Home una nuova sezione dedicata alla scoperta di nuovi artisti e tracce, grazie alle raccomandazioni personalizzate e reattive ai loro gusti.

Spotify non ha comunque dato una data certa per l’arrivo di questa nuova interfaccia ma è possibile che arrivi ad Aprile. Potrebbe inoltre trattarsi di un aggiornamento lato server ma è comunque saggio dare un’occhiata agli eventuali update dal Play Store.

Scarica Spotify dal badge: