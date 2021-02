L’app Spotify per Android riceve aggiornamenti regolarmente e l’ultima sezione dell’app che sta per ottenere una rinnovamento è la libreria che è stata aggiornata l’ultima volta nel 2019 per ospitare i podcast.

Con questo ultimo update la libreria di Spotify diventerà molto più intuitiva, in quanto la sezione sarà onnicomprensiva visualizzando playlist, artisti e album in un feed in base alla riproduzione recente, mentre attualmente è necessario andare nelle rispettive sezioni.

Spotify testa una libreria ridisegnata e migliorata

Le schede playlist, artisti, album e podcast rimangono in alto disponibili per la navigazione, ma ora è possibile effettuare ricerche in tutte le categorie inclusi i podcast. Anche il pulsante per creare una playlist è stato spostato in alto a destra accanto al nuovo pulsante di ricerca.

Ogni schermata mette a disposizione un selettore di ordinamento nella parte superiore del feed al quale ora è molto più facile accedere, inoltre è presente anche una nuova opzione per visualizzare tutto in una griglia. Un utente ha anche ricevuto un’interfaccia di riproduzione leggermente aggiornata come mostrato nella foto seguente.

Purtroppo al momento queste novità sembrano essere parte di un test lato server limitato e non è chiaro se o quando verranno distribuite a tutti gli utenti di Spotify. Per verificare se le modifiche sono presenti nell’app potete provare ad aggiornarla tramite il badge sottostante.