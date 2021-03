Xiaomi Mi 11 5G rappresenta solo uno dei tanti smartphone che il colosso cinese lancerà in Italia nel corso di questo anno. Uno smartphone che ha saputo sorprenderci, in modo particolare, per le sua capacità fotografiche ma che rappresenta solamente il modello base della serie Mi 11. Questa famiglia di smartphone di fascia alta dovrebbe, infatti, comprendere anche i modelli Pro e Ultra, versioni migliorate e sicuramente più ricche dal punto di vista delle caratteristiche e delle funzionalità dello Xiaomi Mi 11.

Gli ultimi indizi trapelate in Rete lasciano intuire che la presentazione di Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra non sia così lontana. Nelle ultime ore, infatti, stanno crescendo a dismisura le indiscrezioni sui tanto attesi smartphone e il più recente rumor sembra riguardare la batteria di Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra. Stando a quanto emerge dalle immagini relative alla certificazione degli smartphone, pare proprio che questi due nuovi smartphone siano destinati a registrare un nuovo record: quello relativo alla ricarica rapida.

Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra dovrebbero, infatti, supportare la ricarica rapida a 67,1 W, andando oltre la ricarica rapida a 65 W supportata dalla serie di smartphone da gioco Xiaomi Black Shark 3.

Altre indiscrezioni su Xiaomi Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra

Le indiscrezioni, tuttavia, non finiscono qui. Di recente vi abbiamo parlato della possibilità che Xiaomi Mi 11 Pro o il modello Ultra possa integrare un piccolo display posteriore secondario, che poserà accanto la fotocamera. Perché inserirlo proprio lì? Beh, perché il produttore lo avrebbe pensato più come supporto per realizzare dei bei selfie pur utilizzando la fotocamera esterna dello smartphone, così da godere di una migliore qualità senza rischiare di tagliarsi la testa o qualche altra parte del volto, potendo vedere in anteprima ciò che la fotocamera sta inquadrando.

Altre informazioni riguardano, invece, il comparto fotografico di Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra. Quest’ultimo dovrebbe infatti implementare il sensore Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP. Questo dovrebbe essere il sensore principale e dovrebbe essere accompagnato da un obiettivo grandangolare da 48 MP e da un teleobiettivo periscopio da 48 MP. La variante Pro dovrebbe invece essere dotata di un teleobiettivo periscopio da 8 MP con zoom 50x.

Infine, si dice che Xiaomi Mi 11 Ultra sia alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888 affiancato da RAM LPDDR5 e memoria di archiviazione UFS 3.1. La sua batteria potrebbe essere da 5.000 mAh e potrebbe eseguire l’interfaccia MIUI 12.5, oltre a offrire altoparlanti stereo Harman Kardon.

Queste, tuttavia, sono solo indiscrezioni e non informazioni ufficiali. Xiaomi non ha ancora annunciato una possibile data di presentazione dei nuovi smartphone.