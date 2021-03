Il lancio di Xiaomi Mi 11 5G ha solo in parte svelato la grande mole di novità che il colosso cinese ha in serbo per i suoi utenti, e nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di parlare degli altri dispositivi che verranno presentati nel corso delle prossime settimane. Quest’oggi un gran numero di rumor e leak ci offrono la possibilità di scoprire tanti dettagli su Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi Mi 11 Lite e tanto altro.

Tante novità su Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix 4, il tanto atteso foldable del colosso cinese, potrebbe avere un design del tutto simile a quello di Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Questo è quello che abbiamo modo di notare da alcune foto dal vivo relative al telaio del terminale di Xiaomi.

Oltre al sistema di cerniere evidentemente necessarie per il meccanismo di chiusura e apertura, le foto dal vivo mostrano il brand Xiaomi sul retro così come il riferimento “MIX” ad indicare l’appartenenza a questa particolare categoria di smartphone. Sul retro si può notare un modulo fotografico triplo, ma purtroppo la porzione frontale non ci dà modo di immaginare la dimensione del display né l’eventuale presenza di una o più fotocamere punch hole.

Alcune informazioni pubblicate su Twitter da Xiaomiui fanno poi riferimento a quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di Xiaomi Mi Mix 4. Il terminale, etichettato con il codice prodotto “K2B” all’interno della MIUI e con nome in codice “ODIN”, dovrebbe montare un pannello AMOLED a risoluzione QHD+ con refresh rate a 120 Hz. La scheda tecnica indica inoltre tre sensori posteriori – principale da 50 MP Sony IMX766, ultra grandangolare da 48 MP e sensore telescopico da 48 MP -, il processore Qualcomm Snapdragon 888 e il probabile supporto mmWave.

Ecco i render di Xiaomi Mi 11 Lite

Dopo l’interessante rumor di ieri circa alcune informazioni su quella che dovrebbe essere la scheda tecnica di Xiaomi Mi 11 Lite 4G, quest’oggi sono stati pubblicati quelli che dovrebbero essere i render del nuovo smartphone Android di Xiaomi.

Il leak svela le quattro colorazioni attese per il terminale cinese, un pannello frontale piatto (e non curvo come su Xiaomi Mi 11 5G) ed un modulo fotografico posteriore triplo. Insomma, se i render dovessero essere veritieri, Xiaomi Mi 11 Lite sarebbe uno Xiaomi Mi 11 5G con display piatto.

Xiaomi Mi 11 Pro monterà un display secondario

Xiaomi Mi 11 Pro verrà molto probabilmente presentato di fianco al modello Xiaomi Mi 11 Ultra. Secondo gli ultimi rumor su Xiaomi Mi 11 Pro, sembra proprio che lo smartphone vedrà la presenza di un display posteriore secondario, elemento di cui avevamo già discusso qualche settimana fa.

Xiaomi avrebbe deciso di implementare questo piccolo pannello per facilitare gli scatti selfie con il modulo fotografico posteriore – evidentemente per offrire scatti migliori rispetto al modulo frontale -, ma anche per consentire di vedere in presa diretta, in anteprima, come apparirà la foto utilizzando alcuni effetti fotografici.

Tanti nuovi smartphone in arrivo

Xiaomi Mi Mix 4, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Mi 11 Pro e Xiaomi Mi 11 Ultra sono solo alcuni degli smartphone che il colosso cinese svelerà nelle prossime settimane, o almeno questo è quello che dichiara il famoso leaker Digital Chat Station.

Secondo le sue informazioni, fra marzo e aprile, verranno presentati smartphone di fascia alta, uno smartphone con display pieghevole, uno smartphone da gaming, uno smartphone estremamente sottile e uno smartphone 5G molto economico.