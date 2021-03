Giornata di novità per Google che ha annunciato una nuova funzione per Google Calendar, un nuovo servizio per comunicare con le farmacie e ricevere informazioni riguardanti il vaccino per il Covid-19 negli USA e ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione Google Home, vediamole insieme nel dettaglio.

Aggiunta la possibilità di posporre notifiche di Calendar su Chrome

Google Calendar è probabilmente il calendario digitale più utilizzato al mondo, ma non per questo è esente da problemi o mancanze. Una di queste è stata risolta dall’aggiornamento odierno, che permette finalmente di posticipare le notifiche su Chrome desktop. Per poter usufruire della feature l’utente dovrà semplicemente abilitare le notifiche per il sito ed averlo aperto in una scheda.

L’opzione per posporre la notifica apparirà a fianco al nome dell’evento, selezionando “altro”, infatti, troveremo in un piccolo menù le voci “posponi” e “impostazioni”. Di default risulterà possibile posticipare la notifica per un solo minuto, ma sarà permesso modificare questo parametro nelle impostazioni e si potrà posticipare la notifica quante volte si vorrà.

L’app Android Google Home arriva alla versione 2.34 aggiungendo nuove funzionalità e il supporto alla 2a generazione di Nest Hub

È partito il roll-out della versione 2.34 di Google Home, applicazione utile a controllare gli smart device dell’azienda statunitense. In questo aggiornamento troviamo il supporto alla seconda generazione di Nest Hub e l’accesso ai grafici di utilizzo della rete wifi da parte dei dispositivi Google/Nest che possidiamo.

Aprendo la scheda “Network” troveremo una nuova voce “velocità e utilizzo”, in grado di mostrare grafici molto interessanti, che esemplificheranno a livello grafico la quantità di upload e download effettuate in 1, 7 e 30 giorni. Avremo inoltre a disposizione i dati in tempo reale per ogni device, feature che mancava da tempo, visto che il client Google Wifi è ormai deprecato.

Google permetterà di chiedere informazioni alle farmacie sui vaccini per il Covid-19 tramite Search e Maps, negli USA

A partire da oggi, Google permetterà di comunicare con le farmacie del gruppo Albertsons direttamente da Search e Maps. Albertsons possiede diverse catene di farmacie negli Stati Uniti che ora gli utenti americani potranno contattare tramite il servizio Google Business Messages. L’utente sarà in grado di avere info rapidamente da una farmacia locale, la quale potrà essere d’aiuto per quanto riguarda la sua idoneità, disponibilità del vaccino e la possibilità di richiedere un appuntamento per la vaccinazione.

Google Business Messages mette anche a disposizione dei bot che possono rispondere in automatico alle domande più frequenti, in questo modo il personale della farmacia può dedicarsi completamente all’organizzazione del turno e alla somministrazione dei vaccini. La partnership tra Albertsons e Google è sicuramente un passo positivo per la campagna di vaccinazione statunitense e ci auguriamo di poter vedere qualcosa di simile anche da noi.