Samsung molto probabilmente lancerà due smartphone pieghevoli quest’anno, il Galaxy Z Flip 2 e il Galaxy Z Fold 3. In un nuovo rumor sono state anticipate alcune presunte specifiche e soprattutto colorazioni. Il primo Z Flip fu lanciato lo scorso anno, a Febbraio, ma evidentemente il successore si sta facendo attendere più del previsto, mentre è probabile che il Galaxy Z Fold 3 arrivi nella seconda metà di quest’anno, come i suoi predecessori.

Nuove colorazioni e possibili tagli di memoria

Uno dei rumor in questo caso, come detto, si è concentrato sulle possibili colorazioni con cui questi due device dovrebbero arrivare sul mercato. Nella fattispecie Galaxy Z Flip 2 dovrebbe essere lanciato in diverse colorazioni come viola chiaro, nero, beige e verde. Galaxy Z Fold 3 invece dovrebbe arrivare in nero e verde ma è possibile si aggiungano altre colorazioni.

Altri rumor invece riguardano i numeri di modello assegnati ai due smartphone pieghevoli di casa Samsung: SM-F711 per il Flip 2 e SM-F926 per il Fold 3. Inoltre è possibile che entrambi arrivino con la One UI 3.5 basata su Android 11. Ci sono anche buone probabilità che Galaxy Z Flip 2 arrivi in due tagli di memoria, 128 e 256 GB mentre Z Fold 3 dovrebbe avere una capienza minima di 256 GB.

Galaxy Z Fold 3 dovrebbe essere il primo foldable Samsung con resistenza parziale all’acqua

L’azienda coreana è in costante ricerca di nuove soluzioni per migliorare i propri pieghevoli e sembra che ancora una volta a beneficiarne sarà Fold 3. Il device infatti dovrebbe ricevere una resistenza agli schizzi d’acqua, grazie al miglioramento generale della qualità costruttiva e di una nuova cerniera, grande punto di debolezza di questa tipologia di device.

Galaxy Z Fold 3 non dovrebbe ricevere una certificazione IP ma la notizia della resistenza parziale all’acqua, se confermata, sarebbe davvero molto importante per il futuro degli smartphone pieghevoli in generale. In ogni caso non è ancora dato sapere quando Samsung rilascerà i due device e se l’annuncio arriverà per entrambi in contemporanea o meno.