Dopo aver rinnovato l’interfaccia della piattaforma ad ottobre dello scorso anno, Google ha annunciato una nuova impaginazione per le videochiamate di Meet che permetterà di vedere fino ad 8 persone contemporaneamente sullo schermo per quanto riguarda l’applicazione Android.

È ormai evidente da tempo che Big G sta lavorando alacremente sulla piattaforma Meet, dato il boom di utenti che ha coinvolto questo tipo di piattaforme per via delle restrizioni causate dal Covid-19. Uno scorso aggiornamento infatti aveva migliorato la fruizione delle videochiamate con device multipli, supportando nativamente un secondo schermo.

Più ordine ed eleganza per vedere più persone

L’aggiornamento di cui vi parliamo oggi dovrebbe arrivare entro fine mese su Android, ed è già in rilascio graduale su iOS. La nuova interfaccia prevede l’utilizzo di finestre, che permettono di utilizzare al meglio tutto lo schermo del nostro smartphone e organizzare la schermata in maniera più elegante e pulita. Ogni finestra, infatti, mostrerà il nome dell’utente e un’icona che indica quando l’utente sta parlando.

Google ha poi posto l’attenzione sul supporto allo split-screen e al picture-in-picture per Meet, permettendo così di continuare la riunione mentre si utilizza lo smartphone per altre faccende. L’azienda californiana ha poi aggiunto che il supporto alle chiamate in background, la possibilità di organizzare Q&A e i sondaggi sono in lavorazione e li vedremo più in là nel tempo.

Come dicevamo, è già partito il roll-out di questa nuova interfaccia per gli utenti Apple, e nel caso degli iPad, sarà possibile visualizzare fino a un massimo di 48 interlocutori. Google purtroppo non ha reso noto se questa stessa funzione arriverà anche sui tablet del mondo Android, anche se ci auguriamo che sia così.

Fino alla fine del mese insomma, gli utenti Android dovranno rimanere fedeli al proprio PC o al proprio Chromebook per poter vedere molte persone contemporaneamente in una chiamata di gruppo.