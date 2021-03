Nei giorni scorsi diversi utenti WINDTRE hanno segnalato dei problemi relativi ad alcuni servizi dell’operatore, come l’applicazione ufficiale, il sito Web o i sistemi utilizzati dai vari rivenditori.

Stando a quanto riportato da Bloomberg, dietro tali disservizi vi potrebbe essere un attacco hacker, almeno ciò è quanto emergerebbe da una nota interna dell’operatore che, tuttavia, non è stata diffusa in via ufficiale.

Un attacco hacker per WINDTRE

Jeff Hedberg, amministratore delegato di WINDTRE, con un’email inviata ai propri dipendenti avrebbe reso noto che circa 40 computer dell’azienda hanno subito “interruzioni e inefficienze” e di conseguenza alcuni documenti archiviati nel sistema di condivisione file dell’operatore non sono al momento disponibili.

Stando a quanto rivelato da Hedberg, l’attacco subito da WINDTRE rientrerebbe in quello su larga scala che ha visto coinvolte oltre 250.000 aziende e organizzazioni pubbliche in tutto il Mondo.

Il numero di postazioni di lavoro di WINDTRE presumibilmente colpite è pari allo 0,6% del totale dell’azienda e l’operatore ha già iniziato a lavorare per ripristinare le normali attività.

WINDTRE ci ha tenuto a precisare attraverso un proprio portavoce che l’azienda ha delimitato alcuni sistemi per prevenire qualsiasi impatto sui vari servizi offerti ai clienti, che continuano a essere forniti senza alcuna interruzione.

In sostanza, stando a quanto è possibile apprendere, i disservizi dei giorni scorsi dovrebbero essere ormai superati e i problemi rientrati.

Durante i mesi di pandemia gli attacchi informatici contro le aziende sono notevolmente aumentati, ciò in quanto gli hacker prendono di mira i lavoratori che accedono dai propri computer a casa alle piattaforme delle rispettive aziende, avendo così meno difficoltà da superare per centrare l’obiettivo.

Ricordiamo che alla fine dello scorso anno un altro operatore italiano, ossia ho. Mobile, ha subito un attacco informatico, con la perdita di alcuni dati di una parte di utenti.

