Ormai ci siamo: Motorola è pronta al rilascio di un nuovo dispositivo dotato di uno Snapdragon 870 5G, che probabilmente si chiamerà Moto G100.

L’annuncio di uno smartphone dotato di uno Snapdragon serie 800 era arrivato da parte di Motorola già a dicembre, i rumor poi si sono susseguiti via via fino ad arrivare al tweet odierno, che ha svelato alcune caratteristiche del prossimo smartphone della casa di Chicago.

Lo Snapdragon 870 5G è un chip pensato per i top di gamma più “economici” essendo un’evoluzione del già apprezzato 865+. In questo modo Qualcomm può vendere i chip ad un prezzo più basso, lasciando la possibilità alle aziende clienti di vendere smartphone dalle prestazioni elevate a prezzi più bassi.

— Motorola (@Moto) March 10, 2021