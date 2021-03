Il 2021 non è iniziato nel migliore dei modi per WhatsApp, che ha dovuto affrontare una vera e propria fuga di utenti nel mese di gennaio, dopo avere reso noto di avere in progetto di apportare alcune modifiche alle regole relative alla condivisione dei dati.

Tanti utenti, pensando che la riservatezza delle loro stesse conversazioni potesse essere a rischio, hanno preferito abbandonare da subito WhatsApp e passare a varie soluzioni della concorrenza, come ad esempio Telegram, che si sono così trovate di colpo a dover “accogliere” parecchie nuove persone.

Il team di WhatsApp si è così trovato costretto a correre ai ripari, posticipando al 15 maggio l’introduzione delle modifiche e spiegando per bene cosa comporteranno per gli utenti (una volta che saranno effettive) attraverso diverse iniziative (per esempio attraverso lo Stato o appositi video).

Un’altra interessante nuova feature è in arrivo su WhatsApp

Nel frattempo, gli sviluppatori di questa popolare applicazione di messaggistica istantanea multi-piattaforma hanno continuato a lavorare duramente per introdurre tante nuove funzionalità, così da poter offrire agli utenti un servizio che giorno dopo giorno diventa sempre più completo.

Sono diverse le funzionalità che in questo momento sono in fase di test e tra di esse, stando a quanto rivelato su Twitter dallo staff di WABetaInfo, vi è anche quella in virtù della quale gli utenti avranno la possibilità di modificare la velocità di riproduzione dei messaggi vocali (“WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages”).

Purtroppo al momento non vi sono screenshot che mostrino tale nuova feature, che sarebbe in fase di test sia per la versione dedicata ai dispositivi Android che per quella destinata ai device iOS.

Non abbiamo allo stato attuale nemmeno informazioni relative al suo specifico funzionamento o a quando tale novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti e per saperne di più non possiamo fare altro che attendere le prossime anticipazioni. Basta avere un po’ di pazienza.

