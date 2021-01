Gli utilizzatori di WhatsApp si sono svegliati questa mattina con una sorpresa da parte della compagnia, che ha postato una serie di contributi sullo Stato dell’applicazione. La compagnia ha utilizzato questo primo post (se si escludono quelli visti in passato per spiegarne il funzionamento) per annunciare che ci dovremo abituare a questi annunci.

Novità tramite lo Stato di WhatsApp

Sono quattro le storie postate, che annunciano una importante novità: nel caso di nuove funzioni e aggiornamento, WhatsApp pubblicherà un aggiornamento del proprio stato per spiegarcene il funzionamento. Si tratta di una novità decisamente comoda per chi non legge con costanza i nostri articoli o per chi non spulcia il changelog sul Play Store (anche se sono poche le informazioni utili).

Oltre ad annunciare l’utilizzo dello Stato per annunciare le novità dell’app, WhatsApp ci ricorda con altre tre immagini che continuerà a impegnarsi per proteggere la privacy dei propri utenti, per raffreddare gli animi dopo il cambiamento di policy sulla privacy (che ricordiamo non riguardano i cittadini UE).

Agli utenti viene inoltre ricordato che WhatsApp non può leggere né ascoltare le conversazioni personali, protette da crittografia end-to-end e pertanto assolutamente sicuro. I più maliziosi vedono però in questa mossa di WhatsApp un primo passo verso l’inserimento di annuncia commerciali.

Dopo aver abituato gli utenti ad aprire le immagini, per conoscere questa o quella nuova funzione, WhatsApp potrebbe inserire annunci pubblicitari, sfruttando il fatto che, a differenza di quanto accade per qualsiasi altro utente, non è possibile silenziare lo stato di WhatsApp.

Per il momento dunque aspettiamoci l’annuncio di nuove funzioni o aggiornamenti importanti, ma non dovremmo stupirci quando al loro posto troveremo qualche pubblicità più o meno mirata.