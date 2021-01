Da quando WhatsApp ha comunicato della possibilità di una sinergia con Facebook – che lo ricordiamo, non avrebbe coinvolto l’Unione Europea – si è assistiti ad un’impennata di download delle principali app concorrenti, Telegram e Signal su tutte.

Da quel momento WhatsApp è corsa ai ripari cercando di chiarire i contorni della vicenda nel più breve tempo possibile per arginare quella che poteva essere, e a tratti lo è stata, una migrazione di massa. La rassicurazione “del giorno” è stata affidata a Twitter e riguarda la crittografia end-to-end, uno dei cavalli di battaglia dell’app della galassia Facebook.

Whatever you share on WhatsApp, stays between you. That’s because your personal messages are protected by end-to-end encryption and that will never change. pic.twitter.com/3Umwq4wTpP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 25, 2021