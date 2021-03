Con Samsung Galaxy S21 Ultra il colosso coreano non ha introdotto rivoluzioni rispetto al precedente modello di punta della propria offerta, apportando tuttavia alcuni piccole modifiche per migliorare qualche aspetto e offrire un device ancora più performante.

Tra gli aspetti migliorati, tuttavia, non sembra rientri quello relativo alla riparabilità, almeno ciò è quanto emerge dall’atteso nuovo report pubblicato da iFixit e dedicato al teardown del device.

Ecco il Samsung Galaxy S21 Ultra fatto a pezzi

In pratica, stando allo staff di iFixit, con Galaxy S21 Ultra prosegue la tendenza del produttore coreano a rendere i propri device difficilmente riparabili in modalità fai-da-te, richiedendo l’intervento del suo servizio di assistenza anche per le riparazioni più piccole.

Samsung ha usato per la realizzazione di Galaxy S21 Ultra molta colla in varie parti importanti e ciò contribuisce ad una valutazione piuttosto negativa per quanto riguarda la riparabilità: 3 punti su 10, come Samsung Galaxy S20 Ultra e poco peggio di Samsung Galaxy S21 (4 punti su 10).

Ecco qualche immagine dello smartphone e delle sue varie componenti:

A dire dello staff di iFixit, tra gli aspetti positivi vi è la scelta di Samsung di utilizzare per le parti importanti delle viti Phillips identiche per dimensioni e lunghezza, semplificando un po’ il processo di riparazione e inoltre molte componenti sono modulari e sostituibili in modo indipendente.

Il pannello posteriore è incollato ed è pertanto difficile da rimuovere e ancora più difficile è la riparazione di alcune componenti fondamentali, come la batteria e il display, che sono fissati con un adesivo e richiedono la rimozione di varie parti per essere raggiunti.

In sostanza, nel caso in cui qualcuno avesse avuto dubbi al riguardo, Galaxy S21 Ultra non è il classico smartphone da fare riparare all’amico che se ne intende. E, dato il suo prezzo, probabilmente in pochi avrebbero avuto dubbi al riguardo.

Potete trovare l’articolo completo di iFixit seguendo questo link.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy S21 Ultra 5G