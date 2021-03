Sono passate meno di 24 ore dalla presentazione della Find X3 Series, la nuova famiglia di smartphone di OPPO, brand cinese che sta investendo moltissimo per crescere anche sui mercati internazionali, in particolare in Europa. Oltre a OPPO Find X3 Pro, il top di gamma di cui vi abbiamo raccontato ieri le prime impressioni, gli utenti possono scegliere OPPO Find X3 Neo e OPPO Find X3 Lite, ugualmente performanti ma con alcune soluzioni più economiche che li rendono più accessibili dal punto di vista del prezzo.

La serie OPPO Find X3 in pre ordine su Amazon

Tutti e tre i modelli sono già pre ordinabili su Amazon, che prevede di iniziare le spedizioni il prossimo 22 marzo, con qualche giorno di anticipo rispetto a quanto comunicato ieri da OPPO. I prezzi sono ovviamente quelli comunicati ieri nel corso della presentazione ma Amazon offre la “prenotazione al prezzo minimo garantito”. Questo significa che se nel corso dei prossimi giorni il prezzo dovesse calare, vi verrà addebitato il prezzo più basso al momento della spedizione. Amazon infatti non addebita il costo al momento dell’ordine ma solo quando la merce viene preparata in magazzino ed è pronta per la spedizione.

Prima di lasciarvi ai link per l’acquisto vi ricordiamo che anche acquistando un prodotto della serie Find X3 su Amazon potete beneficiare dei regali previsti per chi completerà l’acquisto entro il 30 aprile. È infatti sufficiente registrare il proprio acquisto sul sito dell’iniziativa, linkato qui sotto, a partire dal primo aprile e fino al 10 maggio per ricevere direttamente a casa vostra i regali, diversi a seconda del prodotto acquistato.

Come potete leggere dal regolamento anche Amazon rientra tra i rivenditori autorizzati alla promozione. Riepiloghiamo dunque i premi, visto che sono molto consistenti per ciascun telefono:

Per chi acquista OPPO Find X3 Pro in regalo OPPO Watch 46 mm, cover kevlar, carica batterie wireless AirVOOC 45W e garanzia OPPO Care del valore commerciale di 449 euro

Acquistando OPPO Find X3 Neo in regalo OPPO Watch 41 mm e cuffie OPPO Enco W51 del valore commerciale di 349 euro

Chi acquista OPPO Find X3 Lite riceverà in regalo le cuffie OPPO Enco X del valore commerciale di 179 euro

Ecco invece i link per effettuare il pre ordine dei tre smartwatch su Amazon: