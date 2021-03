Con ZenFone 7 e 7 Pro ormai in commercio da diversi mesi è giunto il momento di iniziare a parlare della serie ASUS ZenFone 8, attesa per il 2021. Sono infatti spuntate alcune interessanti indiscrezioni, secondo le quali sarebbe in arrivo anche un modello “Mini”.

Prime specifiche tra le indiscrezioni sulla gamma ASUS ZenFone 8

Le indicazioni sulla serie ASUS ZenFone 8 arrivano da ReaMEIZU, che su Twitter avrebbe svelato alcune delle caratteristiche tecniche. Secondo la fonte il modello ZS590KS (nome in codice Sake) avrà il SoC Qualcomm Snapdragon 888 con connettività 5G: dovrebbe montare uno schermo Full-HD a 120 Hz “AMS592YP01”, sigla che corrisponde a un pannello da 5,9 pollici.

Per gli standard del periodo un display con cornici ridotte e una diagonale da meno di 6 pollici corrisponde di fatto a un modello “compatto”, che potrebbe prendere il nome di ASUS ZenFone 8 Mini. A bordo potrebbero poi prendere posto i sensori fotografici IMX686 e IMX663. Stesso SoC per il modello ZS673KS, con display da 144 Hz di refresh rate: in questo caso nessun mistero, visto che si tratta del già presentato ASUS ROG Phone 5.

La stessa fonte parla di altri due modelli, con nomi in codice Picasso e Vodka: il primo, ZS675KW, potrebbe disporre di fotocamera anteriore OV24B1Q e di una tripla fotocamera posteriore con sensori IMX686, IMX363 e OV08A da 64, 12 e 8 MP, mentre per quanto riguarda il secondo sappiamo solo che dovrebbe avere uno Snapdragon 888. Data la presenza di una fotocamera anteriore, non è da escludere che “Picasso” possa non sfruttare un meccanismo rotante come quello della gamma 2020.

Per il momento questo è tutto ciò che sappiamo sui presunti ASUS ZenFone 8: continuate a seguirci perché ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane.