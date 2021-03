In attesa dell’evento di lancio ufficiale, in programma per il 23 marzo, continuano a susseguirsi in Rete immagini ed anticipazioni che ci permettono di scoprire cosa dobbiamo aspettarci dai vari smartphone della serie OnePlus 9.

Nelle scorse ore WinFuture.de ha pubblicato una galleria di immagini di OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro, mostrando così le varie differenze e gli aspetti comuni dei telefoni, sulla parte posteriore dei quali è ben impresso il logo Hasselblad, a voler ricordare una delle principali novità introdotte da questa generazione di smartphone top di gamma del produttore cinese.

Ed è proprio il comparto fotografico a stuzzicare la curiosità di appassionati e addetti ai lavori, in quanto le aspettative sono piuttosto elevate e ci si chiede se OnePlus sia finalmente riuscita a colmare il gap con le aziende leader in questo specifico settore, come Samsung, Huawei e Apple.

Iniziamo dalle immagini di OnePlus 9:

Ed ecco la variante Pro, che può contare su una quadrupla fotocamera posteriore (la versione “base” si deve invece accontentare di tre sensori):

Ecco il super sensore fotografico di OnePlus 9 Pro

Per quanto riguarda il comparto fotografico, tra le chicche della serie OnePlus 9 vi sarà anche il sensore SONY IMX789, anche se non è certo se sarà un’esclusiva della variante Pro o se sarà implementato pure in quella “base” (quest’ultima ipotesi è comunque molto difficile).

Si tratta di un sensore personalizzato, disegnato proprio per la serie OnePlus 9 con l’obiettivo di sfruttare al meglio le potenzialità della fotocamera Hasselblad.

Ebbene, stando a quanto reso noto dal team di OnePlus con questa immagine teaser, tra le feature di tale sensore vi è la capacità di registrare video a risoluzione 4K a 120 fps. Inoltre, Sony IMX789 è in grado di supportare il real-time HDR video processing e lo standard RAW a 12-bit e potrà contare su un aspect ratio in 16:11 (con la possibilità di foto in 4:3 e video in 16:9).

Siamo certi che fino al giorno della presentazione ufficiale in Rete continueranno a susseguirsi ancora tante altre anticipazioni. Basta avere un po’ di pazienza.