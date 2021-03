OnePlus presenterà i nuovi smartphone della Serie 9 il prossimo 23 marzo. Anche se l’evento si terrà tra due settimane esatte, l’azienda ha già iniziato a anticipare qualcosa sui prossimi flagship, in particolar modo del comparto fotografico che quest’anno più che mai sarà di altissima qualità .

Ieri, infatti, OnePlus ha annunciato la collaborazione con Hasselblad, un importante produttore di fotocamere i cui prodotti sono sempre riusciti a distinguersi per l’elevata qualità delle immagini e la meccanica di precisione. La collaborazione avrà una durata di tre anni e porterà a una serie di miglioramenti software e novità importanti, come la Natural Color Calibration with Hasselblad, una tecnologia che conferirà alle immagini colori più precisi e naturali. E la Hasselblad Pro Mode che, attraverso un’interfaccia pensata per richiamare lo stile e l’estetica dei prodotti Hasselblad, offrirà agli utenti diversi strumenti di modifica delle immagini tra cui la regolazione dell’ISO, della messa a fuoco, dei tempi di esposizioni e del bilanciamento del bianco.

La collaborazione ha portato anche alla realizzazione di una nuova lente a forma libera in grado di eliminare la distorsione dei bordi nelle foto ultra-wide, e gli smartphone OnePlus della Serie 9 saranno proprio i primi dispositivi a implementare questa nuova tecnologia.

OnePlus svela il sensore SONY IMX789 di OnePlus 9

In queste ultime ore, sono trapelate in Rete nuove importanti informazioni sulla fotocamera di OnePlus 9, poi confermate anche dall’azienda con un post condiviso su Weibo. In particolare, queste voci riguardano il sensore SONY IMX789, anche se non è ancora chiaro se questo sarà il sensore principale della sola variante Pro o se verrà proposto anche sulla variante standard.

Il sensore avrà una doppia ISO nativa, auto-focus omnidirezionale full-pixel e supporterà la registrazione video in 4K a 120 fps, in 8K a 30 fps e HDR in tempo reale. Il sensore offrirà anche la tecnologia Digital Overlap HDR (DOL-HDR) di Sony che, acquisendo più esposizioni contemporaneamente, dovrebbe aiutare a rimuovere l’effetto ghosting causato dagli oggetti in movimento. Il sensore inoltre, supporterà anche il formato RAW a 12 bit per le foto e avrà un rapporto d’aspetto di 16:11 che lo renderà perfetto sia per scattare foto in 4:3 che per registrare video in 16:9.

Il video a seguire mostrerebbe la nuova lente a forma libera. Questa utilizza due fotocamere disposte longitudinalmente lungo il telefono accompagnate da due prismi che reindirizzano la luce di 90 gradi. Il sistema di elaborazione delle immagini unirà le immagini in tempo reale per creare un panorama extra-ampio con un campo visivo di 140 gradi.