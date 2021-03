Alla presentazione ufficiale della serie OnePlus 9 mancano ancora due settimane – si terrà il 23 marzo –, ma il produttore cinese ha deciso di partire in largo anticipo con i teaser: Pete Lau, fondatore e CEO di OnePlus, ha appena confermato il sensore della fotocamera ultra grandangolare del nuovo flagship OnePlus 9 Pro e condiviso una prima foto comparativa sbalorditiva.

Delle fotocamere dei nuovi smartphone di punta di OnePlus abbiamo già parlato a più riprese: sappiamo che il produttore cinese ha stretto una prestigiosa partnership con Hasselblad, dalla serata di ieri abbiamo inoltre conosciuto meglio il nuovo sensore principale Sony IMX789.

Oggi l’attenzione si sposta sulla fotocamera ultra-wide, con la quale OnePlus punta a compiere un altro importante salto generazionale.

Sensore Sony IMX766 e prima foto ufficiale

Con un primo tweet, Pete Lau ha confermato la presenza di una fotocamera ultra grandangolare da 50 megapixel. Sebbene si parli in modo generico, è altamente probabile che questa sarà una prerogativa del flagship OnePlus 9 Pro.

Il tweet in questione contiene l’immagine che vedete qui sotto e conferma che il sensore utilizzato sarà il Sony IMX766. Vengono poi menzionate due caratteristiche di cui sarà responsabile il gruppo ottico: “Ultra-Wide” e “Ultra-Clear”.

Il sensore Sony IMX766 non è una novità assoluta: lo abbiamo già incontrato a bordo di OPPO Reno5 Pro+, pertanto sappiamo già che si tratta di un sensore con dimensioni di 1/1,56″ e che supporta la funzione HDR a livello hardware (OPPO la chiama DOL HDR). Nel caso di Reno5 Pro+, abbiamo visto una configurazione con apertura f/1.8, lenti a sei elementi e sia OIS che EIS per la stabilizzazione dell’immagine; non è escluso che un approccio simile venga riproposto su OnePlus 9 Pro.

Poco più tardi Pete Lau ha pubblicato un secondo tweet, con il quale si è spinto decisamente oltre: ha pubblicato una prima foto realizzata con la fotocamera ultragrangolare di OnePlus 9 Pro, che mette subito in risalto la differenza fatta dalla collaborazione con Hasselblad e dalla nuova lente a forma libera di cui vi abbiamo parlato ieri.

Come potete vedere qui sotto, la foto, identificata dal watermark “Shot on OnePlus x Hasselblad“, è stata messa a confronto con uno scatto analogo realizzato con uno smartphone “convenzionale” non meglio identificato. La differenza è quasi imbarazzante: OnePlus 9 Pro è stato in grado di eliminare completamente la distorsione tipica delle ultra-wide.

Insomma, sebbene si tratti solo di un primo scatto, le premesse sembrano già estremamente promettenti.

Che cosa ne pensate: sarà l’anno buono per il definitivo salto di qualità delle fotocamere di OnePlus? Fatecelo sapere nel box dei commenti.