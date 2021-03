La fotocamera è uno degli aspetti che più prendiamo in considerazione quando vogliamo acquistare un nuovo smartphone. Del resto, le ultime tecnologie stanno a dir poco rivoluzionando la fotografia mobile, mettendo nelle mani degli utenti un dispositivo di facile utilizzo con il quale scattare immagini mozzafiato e di livello (quasi) professionale con pochi clic, pur non avendo competenze fotografiche.

I produttori di smartphone sanno che uno degli aspetti sui quali vale la pena investire è proprio il comparto fotografico. In questo senso, si spiega la collaborazione a lungo termine tra OnePlus e Hasselblad, un importantissimo produttore di fotocamere. Gli smartphone OnePlus godono già di un buon sistema fotografico, ma questa collaborazione si propone di portare la fotocamera dei prossimi flagship a un livello superiore.

OnePlus e Hasselblad collaborano per portare la fotografia a un livello superiore

I prodotti Hasselblad sono molto conosciuti per la qualità delle immagini davvero altissima e la meccanica di precisione. Non è un caso che alcune delle immagini più iconiche della storia, compresa quella dell’uomo sulla Luna, siano state scattate con fotocamere Hasselblad.

La partnership avrà una durata di tre anni e porterà ad alcuni miglioramenti software come la sintonizzazione del colore e la calibrazione dei sensori (Hasselblad Pro Mode). La prima e più importante novità sarà proprio la Natural Color Calibration with Hasselblad, per immagini dai colori più precisi e naturali. La Hasselblad Pro Mode, invece, offrirà diversi strumenti di controllo per un post-editing degno di un fotografo professionista e permetterà, per esempio, di regolare ISO, messa a fuoco, tempi di esposizione, bilanciamento del bianco e utilizzare il formato RAW a 12 bit. Questa modalità, tra l’altro, viene accompagna da un’interfaccia completamente ridisegnata per restituire agli utenti un Hasselblad feel, in linea con l’estetica che da sempre caratterizza questi prodotti.

La collaborazione con Hasselblad sarà accompagnata da un piano di investimento triennale di oltre centocinquanta milioni nel settore del mobile imaging. Nello specifico, le risorse verranno investite nello sviluppo di quattro importanti laboratori di ricerca in tutto il mondo; nell’implementazione di nuove tecnologie per smartphone, come una fotocamera panoramica con un campo visivo di 140 gradi, oltre alla tecnologia T-lens per la fotocamera frontale che garantirà una messa a fuoco da tempi record, ed una lente a forma libera che eliminerà la distorsione dei bordi nelle foto ultra-wide. Quest’ultima tecnologia farà la sua prima apparizione sugli smartphone OnePlus della Serie 9.

I primi dispositivi a godere del nuovo comparto fotografico saranno proprio gli smartphone OnePlus della Serie 9. La presentazione dei nuovi top di gamma è attesa per il prossimo 23 marzo e sarà trasmessa in streaming alle ore 15:00 sul sito ufficiale OnePlus.

“Con l’hardware e la fotografia computazionale top di gamma di OnePlus e la ricca conoscenza estetica di Hasselblad nella fotografia tradizionale, sono sicuro che serie OnePlus 9 Series rappresenterà un grande passo in avanti nella nostra offerta di fotocamera dei nostri flagship”, ha commentato Pete Lau, founder e CEO di One Plus.