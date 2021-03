Due nuovi smartphone Huawei, rectius un nuovo smartphone e una variante più economica di un modello già esistente, sono appena stati presentati ufficialmente in Cina, si tratta di Huawei Mate 40E 5G e Huawei Mate 40 RS Porsche Design.

Diamo un taglio alle ciance e andiamo subito a scoprire tutti i dettagli di questi due nuovi device.

Huawei Mate 40E 5G: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Nel mese di ottobre dello scorso anno Huawei ha svelato al mondo la nuova iterazione dell’apprezzata serie Mate, ponendo sotto i riflettori una famiglia composta da quattro modelli: Huawei Mate 40, Huawei Mate 40 Pro, Huawei Mate 40 Pro+ e Huawei Mate 40 RS Porsche Design.

In data odierna la famiglia si allarga e dà il benvenuto al suo quinto componente: Huawei Mate 40E 5G (visibile nell’immagine di apertura). Dal punto di vista della line-up, il nuovo arrivato si va a posizionare a metà strada tra il modello standard e quello Pro.

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, ci troviamo di fronte ad uno smartphone top di gamma di tutto rispetto. Huawei Mate 40E 5G mette infatti sul piatto un display OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2376 pixel), refresh rate a 90 Hz e touch sampling rate a 240 Hz. Il tutto è corredato da bordi curvi, foro per far posto alla fotocamera anteriore e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato.

Dal punto di vista della Mobile Platform – e, di conseguenza, delle prestazioni – si registra un leggero passo indietro: mentre Huawei Mate 40 e Huawei Mate 40 Pro si erano affidati rispettivamente ai SoC HiSilicon Kirin 9000E e Kirin 9000, Huawei Mate 40E 5G è equipaggiato con un Kirin 990E. Si tratta di una variante leggermente inferiore del più famoso Kirin 990 che avevamo già incontrato lo scorso anno a bordo del poco ambizioso Huawei Mate 30E Pro 5G. Ad affiancarlo ci sono 8 GB di memoria RAM e 128 o 256 GB di memoria interna espandibile tramite NM card.

Il comparto fotografico è sempre un punto di forza degli smartphone Huawei, in special modo nella fascia alta. In questo caso troviamo una singola fotocamera anteriore da 13 megapixel e una tripla fotocamera posteriore comprensiva di: principale da 64 megapixel (apertura f/1.9), 16 megapixel con ottica ultra grandangolare, 8 megapixel con ottica tele, zoom ottico 3x e OIS.

Per il resto, si segnala la presenza di una batteria da 4.200 mAh con supporto alla ricarica rapida Huawei SuperCharge a 40 W sia cablata che wireless e alla ricarica wireless inversa a 5W. Nessun compromesso in fatto di connettività: 5G, dual SIM, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a doppia frequenza, USB-C. Lo sblocco mediante riconoscimento del volto è supportato, ma è soltanto 2D.

Il sistema operativo a bordo è Android 10 con interfaccia proprietaria EMUI 11.

Huawei Mate 40E 5G verrà proposto nelle colorazioni Bright Black, Glaze White e Secret Silver e sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal 18 marzo, mentre i pre-ordini sono già aperti su Vmall. I tagli di memoria previsti saranno da 8-128 GB e 8-256 GB e avranno prezzi di listino rispettivamente di 4.599 CNY (circa 594 euro) e 5.099 CNY (circa 659 euro).

Al momento non ci sono indizi che portino a pensare ad una commercializzazione fuori dalla Cina.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design “economico”

Accanto al modello appena descritto, è stata ufficializzata anche una nuova variante del già noto Huawei Mate 40 RS Porsche Design.

Più che di una vera e propria variante, si tratta di un taglio di memoria “ridotto” dal prezzo più contenuto: a bordo del device ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, contro i 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di storage già previsti.

Tutto il resto della scheda tecnica non ha subito alcuna modifica.

Huawei Mate 40 RS Porsche Design 8-256 GB sarà disponibile all’acquisto in Cina a partire dal 18 marzo al prezzo di 10.999 CNY (circa 1.421 euro).

