Evento davvero ricco di novità quello tenuto oggi da Huawei, con la presentazione della serie Huawei Mate 40, che interesserà solo marginalmente l’Italia, che sarà raggiunta solo con Huawei Mate 40 Pro.

Oltre alla nuova serie di smartphone abbiamo visto un paio di cuffie over-ear, degli occhiali evoluti, uno smartwatch di lusso e numerosi altri accessori. A sorpresa però è stato annunciato anche Huawei Mate 30 E Pro 5G, con ogni probabilità destinato al solo mercato cinese, che monta un chipset sul quale Huawei non si è ancora sbottonata.

Se il design dello smartphone è sostanzialmente lo stesso del modello presentato lo scorso anno, sono sei le colorazioni tra cui scegliere: nero, viola, argento, arancione, verde smeraldo e azzurro. Sembra essere nuovamente presente la quadrupla fotocamera posteriore sviluppata in collaborazione con Leica, e racchiusa in un elemento circolare.

Huawei è stata decisamente parca di informazioni, affermando però che il nuovo smartphone utilizzerà il chipset HiSilicon Kirin 990E 5G. Nessun dettaglio tecnico però, per cui possiamo solo ipotizzare che si tratti di una versione “castrata” del Kirin 990 dello scorso anno.

Huawei potrebbe avere seguito la stessa politica adottata con il Kirin 9000E, depotenziando il chipset attraverso una frequenza operativa inferiore di CPU e GPU, anche se si tratta solo di una ipotesi. Il nuovo smartphone sarà in vendita in Cina a partire dalla mezzanotte di oggi, ma Huawei non ha comunicato il prezzo di lancio. Non ci resta che attendere maggiori informazioni dal colosso cinese o dai primi acquirenti che metteranno le mani su Huawei Mate 30E Pro 5G.