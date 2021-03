ASUS ha finalmente alzato il sipario sul nuovo ROG Phone 5, uno smartphone da gioco molto potente che presenta non poche novità rispetto il modello precedente. A partire da un nuovo design termico pensato per garantire prestazioni mai sperimentate prima e supportare anche i framerate più alti nei giochi più pesanti. Questo nuovo gioiellino arriva sul mercato con degli AirTrigger migliorati, doppio speaker frontale, WiFi multi-antenna e tante altre caratteristiche di cui vi parleremo nello specifico in questo articolo.

Caratteristiche tecniche di ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5 sfoggia un ampio schermo AMOLED da 6,78 pollici realizzato da Samsung. Il display offre il supporto all’HDR10+, una risoluzione pari a 2448 x 1080 pixel (395 ppi), frequenza di aggiornamento di 144 Hz e touch sampling rate di 300 Hz. A proposito del refresh rate, è anche possibile attivare l’impostazione automatica che adatta automaticamente, appunto, la frequenza di aggiornamento del display in base alle circostanze d’uso. In questo modo, si potrà conservare molta più batteria. E’ anche presente il lettore di impronte digitali in-display.

Lo smartphone è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 888, accompagnato da una GPU Adreno 660 che offre prestazioni migliorate del 35% rispetto al modello precedente, e fino a 18 GB di RAM LPDDR5. Una configurazione che non può non soddisfare le esigenze anche dei gamer più incalliti, offrendo loro tutta la potenza di cui hanno bisogno per eccellere in gioco e guidarli verso la vittoria. La stessa suite Qualcomm Snapdragon Elite Gaming include adesso il Variable Rate Shading (VRS) che, grazie a un più intelligente utilizzo della GPU, può offrire prestazioni fino al 30% più alte.

Il tutto è accompagnato da un sistema di connettività di ultima generazione, che fa leva sul modem Snapdragon X60 5G e sulla tecnologia Qualcomm FastConnect 6900. ASUS ROG Phone 5 è anche uno dei primi dispositivi al mondo a supportare il nuovo standard WiFi 6E, offrendo velocità elevate e connessione stabile anche sulle reti più affollate. Grazie alla tecnologia HyperFusion, infine, il ROG Phone 5 può connettersi simultaneamente alla rete WiFi e a quella mobile, con possibilità di reindirizzamento intelligente verso la rete che gode del miglior segnale.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, nonostante questo tipo di smartphone non venga sicuramente principalmente acquistato per la qualità della sua fotocamera, ASUS ha comunque cercato di offrire un buon sistema. ASUS ROG Phone 5 è dotato di una tripla fotocamera esterna con sensore principale SONY IMX686 da 64 MP, accompagnato da una ultra-wide da 13 MP (125°) e una lente macro da 5 MP. La fotocamera supporta diverse funzionalità e modalità, come quella Pro che offre un maggiore controllo su alcuni parametri di scatto e garantisce risultati migliori. E’ anche possibile registrare video Slow Motion in 4K a 120 fps o in 8K a 30 fps. La fotocamera interna è da 24 MP.

Passando alla batteria, lo smartphone adotta due unità da 3.000 mAh ciascuna e supporta la ricarica rapida a 65W, per il cento per cento dell’autonomia in appena cinquanta minuti di ricarica. Il nuovo design termico e le più recenti tecnologie di raffreddamento hanno portato a una temperatura della batteria fino a 7° C inferiore rispetto al modello precedente. La durata complessiva della batteria dipende non solo dall’utilizzo che se ne fa dello smartphone, ma anche dalla modalità attiva. E’ ovvio che avere la X Mode (che boosta le impostazioni di gioco al massimo) attiva tutto il tempo comporti un più rapido consumo della batteria, mentre la modalità Standard o a Ultra Durata prolungheranno l’autonomia.

Design di ASUS ROG Phone 5

ASUS ha apportato alcune sottili modifiche al design del suo ROG Phone 5. Nello specifico, il dispositivo risulta essere leggermente più lungo del modello precedente e presenta cornici ridotte del 25% per offrire un maggior campo visivo. Lo smartphone sfoggia un’estetica molto più pulita, grazie anche all’assenza di intagli o fori, mentre i due altoparlanti frontali sono leggermente più grandi rispetto a quelli del ROG Phone 4.

Disponibile nelle colorazioni Phantom Black e Storm White, il logo ROG illuminato presenta adesso una sfumatura di colori davvero bella e offre dei nuovi motivi di illuminazione tra i quali l’utente può scegliere per conferire allo smartphone un tocco più personale. Ma l’aspetto più sorprendente della scocca posteriore (solo del modello Pro e Ultimate) è che questo implementi un piccolo display secondario PMOLED chiamato ROG Vision. Questo schermo può mostrare grafiche personalizzate per alcune notifiche in particolare, come gli avvisi di chiamata. Rispetto alla variante standard, ASUS ROG Phone 5 è anche dotato di due tasti AirTrigger aggiuntivi sul retro.

Funzionalità per i gamers di Asus ROG Phone 5

Un gaming phone non può essere definito tale se non offre delle funzionalità e delle caratteristiche pensate per i videogiocatori. E una delle caratteristiche che non può mancare su uno smartphone di questo tipo sono gli AirTrigger. ASUS ROG Phone 5 presenta una tecnologia aggiornata, con un maggior numero di sensori (9) per una più alta precisione e sensibilità e una posizione migliore per agevolarne l’utilizzo a chi ha le mani piccole. Come ben sappiamo, questi tasti possono essere personalizzati per aggiungere particolari comandi di gioco o per creare delle scorciatoie per determinate applicazioni o azioni.

ASUS aggiorna anche la piattaforma Armoury Crate, il portale dal quale è possibile accedere alla propria libreria di giochi e a altre funzionalità di gioco. Al suo interno gli utenti possono, per esempio, stabilire un set di opzioni specifiche per ogni titolo installato sullo smartphone, oppure monitorare le prestazioni del dispositivo mentre si gioca. Altra importante funzione dedicata ai videogiocatori è il Game Genie, uno strumento accessibile in-game che permette di impostare determinate opzioni. Per esempio, si potrà stabilire se fissare la luminosità dello schermo o se ricevere notifiche di chiamata e messaggi mentre si è in gioco.

Grazie all’app AudioWizard di ASUS, inoltre, è possibile ottimizzare l’esperienza audio dello smartphone e passare, per esempio, dalla modalità Musica a quella di Gioco, che ottimizzerà i suoni in-game come potrebbero essere i passi di qualcuno nelle vicinanze o di una mitraglietta. Infine, ma non meno importanti, ASUS ROG Phone 5 offre anche una serie di temi e sfondi animati a tema gaming da applicare allo smartphone.

Accessori compatibili con ASUS ROG Phone 5

Tra gli accessori compatibili con ASUS ROG Phone 5 c’è il nuovo AeroAcrive Cooler 5. Si tratta di una piccola ventola esterna che migliora notevolmente il processo di raffreddamento del dispositivo. Anche il ROG Kunai 3 Gamepad è stato riprogettato per supportare il nuovo smartphone. Questo gamepad offre quanto componenti modulari per adattarsi a tutti gli scenari di gioco possibili.

Infine, ASUS ROG Phone 5 è anche compatibile con il ROG Gaming Clip, un supporto grazie al quale è possibile ancorare lo smartphone ad un controller supportato, come il DualShock o il controller di Google Stadia; e con la nuova cover protettiva ROG Lighting Armor Case 3.

Prezzi di ASUS ROG Phone 5

ASUS ROG Phone 5 sarà disponibile in diverse versioni e varianti. La variante standard con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna sarà disponibile al prezzo di 799 euro. La versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage sarà disponibile al prezzo di 899 euro, mentre quella con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria sarà in vendita al prezzo di 999 euro.

ASUS ROG Phone 5 Pro è realizzato nella finitura Phantom Black e sarà disponibile al prezzo di 1.199 euro nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione interno, con l’accessorio AeroActive Cooler incluso nel prezzo.

Infine, ROG Phone 5 Ultimate sarà disponibile nell’edizione limitata Storm White con 18 GB di RAM e 512 GB di storage al prezzo di 1.299 euro. Gli utenti riceveranno in regalo la ROG Ultimate Fan Gift Edition, una box con accessori a tema.

