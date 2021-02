ASUS ROG Phone 5 non è ancora stato ufficialmente presentato dalla casa taiwanese, ma è già passato dalle “grinfie” di DxOMark, che ne ha analizzato il comparto audio. Trattandosi di uno smartphone pensato per il gaming mobile, si tratta di un aspetto ancora più importante da considerare: andiamo a scoprire come se l’è cavata.

ASUS ROG Phone 5 passa da DxOMark: ecco come l’audio

Come abbiamo visto ROG Phone 5 sarà svelato solo tra qualche settimana, ma i ragazzi di DxOMark hanno già potuto metterci le mani per scoprire com’è il comparto sonoro. Ebbene, lo smartphone conquista la vetta della classifica attuale disponibile sul sito, finora guidata da Xiaomi Mi 10 Pro con 76 punti: sono 79 quelli totalizzati dal dispositivo ASUS, che stacca di 4 punti il suo predecessore ROG Phone 3 (sì, il 4 è stato saltato, NdR).

ROG Phone 5 è dotato di SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G, due speaker frontali simmetrici (in alto e in basso), porta per il jack da 3,5 mm con ESS DAC, tecnologia di sintonizzazione Dirac e tecnologia virtual bass. Lo smartphone ha ottenuto 78 punti nel campo “riproduzione” e 79 in quello “registrazione”.

Nel primo sono stati particolarmente apprezzati performance generali, timbro, bilanciamento, prestazioni spaziali con rendering realistico della distanza, attacchi e bassi precisi. Le critiche riguardano invece una piccola mancanza dei bassi, il campo sonoro leggermente più stretto rispetto ad altri device e il volume massimo. Nella registrazioni bene le performance generali del microfono, così come bilanciamento, localizzabilità, le distorsioni contenute e la quasi totale mancanza di artefatti.

Se siete interessati potete leggere la recensione completa DxOMark del comparto audio di ASUS ROG Phone 5 a questo indirizzo. Quanto state aspettando il prossimo gaming phone della casa taiwanese?

