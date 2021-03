Avete presente la serie ROG Phone di Asus? Questa include diversi prodotti dedicati ai mobile gamers, smartphone molto potenti e dal design un po’ fuori dal comune, molto pomposo e massiccio. Proprio perché dedicati a un segmento specifico del mercato, questi smartphone offrono alcune caratteristiche e funzionalità uniche, che non sono tipiche dei dispositivi (per così dire) tradizionali.

Un esempio potrebbero essere gli Air Trigger, dei pulsanti aggiuntivi che l’utente può personalizzare a proprio piacimento per trarne vantaggi di diverso tipo. La soluzione più comune consiste nel programmarli in modo tale da attivare determinate funzioni all’interno di un gioco, come potrebbe essere il semplice “spara” e “mira”, o per creare scorciatoie per determinate applicazioni, come la fotocamera. Un altro esempio, l’ultimo, anche se ce ne sarebbero davvero molti da fare, consiste in un sistema di raffreddamento assai più sofisticato rispetto a quello che si può trovare su di un comune smartphone da tutti i giorni. Nel caso dei dispositivi Asus, inoltre, il sistema di raffreddamento può essere ulteriormente potenziato per mezzo di un accessorio esterno. Parliamo dell’AeroActive Cooler, una piccola ventola da applicare alla scocca dello smartphone (per i modelli compatibili) per velocizzarne il processo di raffreddamento.

ASUS ROG Phone 5 fa il pieno di RAM

Quest’anno Asus dovrebbe aggiornare la sua serie di smartphone da gioco e lanciare il ROG Phone 5. A dire il vero, dovremmo anche essere piuttosto vicini al tanto atteso evento di lancio, programmato per il prossimo 10 marzo. Come al solito, eventi del genere sono sempre preceduti da un gran vociferare e fughe di notizie, e l’ultima in questo senso riguarda proprio la RAM di Asus ROG Phone 5.

Il prossimo gaming phone di casa Asus potrebbe adottare ben 18 GB di RAM LPDDR5. A riferirlo sarebbe stato lo stesso produttore di Seoul, SK Hynix, in una dichiarazione che offre anche qualche altro dettaglio: questo nuovo chip lavorerebbe a un massimo di 6.400 Mbps, in altre parole sarebbe di circa il 20% più veloce rispetto alle precedenti RAM LPDDR5 presenti sul mercato. Stando a quanto riferito dal produttore, questa tecnologia è stata pensata per supportare prestazioni ottimali per quei giochi con immagini ad alta risoluzione e video in alta qualità.

Molto probabilmente, Asus ha in serbo più varianti del suo ROG Phone 5 che differiranno proprio per la RAM, oltre che per qualche altra piccola modifica. In questo caso, 18 GB dovrebbe essere la soluzione massima ed anche quella più costosa. Tra le altre caratteristiche, lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display OLED con frequenza di aggiornamento di almeno 144 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888 e i tanti amati Air Trigger.