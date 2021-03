TesSa è un’applicazione che offre la possibilità di gestire in modo digitale una o più tessere sanitarie. L’app permette di aggiungere le tessere sanitarie scansionando il codice a barre oppure inserendolo manualmente a partire dal codice fiscale o dai dati anagrafici.

In questo modo è possibile far scansionare il codice a barre in farmacia, copiare il codice fiscale e incollarlo in altre app, condividere la tessera sanitaria tramite QR Code, messaggio, email.

TesSa consente a tenere al sicuro le tessere sanitarie grazie all’accesso tramite un codice PIN o impronta digitale, con la garanzia che tutti i dati inseriti verranno salvati solamente sul dispositivo e non verranno mai raccolti.

La versione Pro è priva di pubblicità e sblocca la funzionalità per la protezione tramite PIN o impronta digitale e la possibilità di creare un backup delle tessere sanitarie per un eventuale ripristino.

TesSa è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da un acquisto in-app opzionale di € 1,29 necessario per rimuoverli e sbloccare la versione Pro. L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a fotocamera, foto, elementi multimediali e file ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.3 o versioni successive.

