Se state aspettando Samsung Galaxy S21 FE dovrete attendere ancora un po’: nonostante stiano iniziando a spuntare le prime indiscrezioni, sembra che il produttore sud-coreano stia per lanciare tre nuove versioni del suo Samsung Galaxy S20 FE. Questo perlomeno è quanto si può dedurre dalle certificazioni della Wi-Fi Alliance.

Tre nuovi Samsung Galaxy S20 FE in arrivo?

Samsung Galaxy S20 Fan Edition, o FE se preferite, è stato presentato nel settembre 2020 in due varianti, una 5G con SoC Qualcomm Snapdragon 865 (SM-G781B) e una 4G con il “classico” Exynos 990 (SM-G980F), lo stesso usato sui fratelli maggiori nel nostro Paese. Come segnalato da Sammobile, presso la Wi-Fi Alliance sono ora spuntati tre ulteriori modelli, dai quali non sappiamo esattamente cosa aspettarci.

Si tratta di SM-G780F, SM-G780G/DS e SM-G780G/DSM, ma purtroppo non sono state diffuse molte informazioni al riguardo: di fatto, oltre ai numeri di modello, sappiamo solo che arriveranno anche in versione dual SIM e con Android 11 a bordo. Vi ricordiamo che l’ultima release del robottino (fatta eccezione per quella attualmente in Developer Preview) è già disponibile sui Samsung Galaxy S20 FE attualmente in commercio in Italia.

È possibile che si possa trattare di nuove varianti 4G dedicate ad alcuni specifici mercati, ma per il momento non possiamo sbilanciarci. In attesa di scoprire ulteriori dettagli vi chiediamo: secondo voi cosa ha in mente Samsung? Diteci la vostra nel solito box qui di seguito.

