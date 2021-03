OpenSignal ha pubblicato il report Global Mobile Network Experience Awards 2021, grazie al quale abbiamo la possibilità di farci un’idea di come procede il settore della telefonia in un periodo molto complicato come quello attuale, caratterizzato dalle profonde trasformazioni causate dalla pandemia e dalla conseguente crisi economica.

Il report di OpenSignal prende in esame la qualità dell’esperienza mobile offerta dai vari operatori telefonici ai rispettivi clienti tra i vari Paesi e, lo anticipiamo subito, l’Italia non rientra tra quelli con i risultati migliori ma ciò probabilmente non stupirà più di tanto gli utenti più attenti.

Anche Iliad premiato dal nuovo report di OpenSignal

L’Italia, ad ogni modo, ha anche un operatore di cui può vantarsi: ci stiamo riferendo a Iliad, che nella classifica di OpenSignal viene ritenuto uno di quelli con il più rapido tasso di crescita della rete 4G, probabilmente un meritato riconoscimento per gli investimenti fatti in questi anni per rafforzare la propria infrastruttura nel nostro Paese.

In particolare, Iliad Italia trova posto nella categoria Rising Stars, ossia quella che prende in considerazione gli operatori telefonici che hanno migliorato la loro posizione tra la seconda metà del 2019 e la prima metà del 2020.

Un risultato che farà certamente piacere alla dirigenza di Iliad, soprattutto se si considera che nessuno degli altri principali operatori telefonici italiani (Vodafone, TIM e WINDTRE) è riuscito a conquistare una posizione nelle varie classifiche redatte da OpenSignal.

Tra i risultati più interessanti troviamo il primo posto in classifica di Swisscom per quanto riguarda la velocità in upload con un risultato di 17,2 Mbps (è la seconda volta consecutiva), il primo posto per l’esperienza gaming online conquistato da Vodafone Netherlands e la giapponese SoftBank, il primo posto nella categoria migliore esperienza video riconosciuto a T-Mobile Netherlands insieme a SoftBank.

E ancora, per le app vocali l’operatore migliore è stato LG U+ in Corea del Sud, così come per la disponibilità della connettività 4G mentre per la velocità di download è stato premiato SK Telecom (sempre in Corea del Sud).

Potete trovare il report integrale di OpenSignal seguendo questo link.

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche