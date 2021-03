Nonostante i prezzi elevati, gli smartwatch TAG Heuer Connected sono piuttosto popolari tra le persone che cercano un orologio che si distingue dagli smartwatch WearOS più comuni.

Per rendere ancora più esclusivi i suoi dispositivi indossabili il produttore svizzero ha svelato la sua app per il benessere, inoltre ha aggiornato la Golf Edition con mappe 3D migliorate e altre funzionalità specifiche per i giocatori di golf.

TAG Heuer svela l’app Wellness

Caratterizzata da un aspetto ricercato ed elegante in linea con gli smartwatch dell’azienda, l’app Wellness offre funzioni di fitness come il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, il conteggio dei passi e delle calorie bruciate e l’intensità dell’esercizio, inoltre mostra anche informazioni più specifiche come i picchi dello sforzo fisico e i grassi bruciati.

Una nuova scheda mostra gli obiettivi e i progressi nel tempo per mantenere alta la motivazione con la possibilità di consultare le statistiche e un riepilogo settimanale degli obiettivi sull’app per smartphone.

TAG Heuer lancia nuove funzionalità per la Golf Edition

TAG Heuer ha inoltre lanciato alcune nuove funzionalità per la versione Golf Edition dello smartwatch che includono mappe 2D e 3D aggiornate con maggiori dettagli e una grafica ispirata alle immagini viste nelle trasmissioni televisive di tornei professionali, in particolare per drive e altri colpi.

Altre nuove feature introdotte nella Golf Edition includono punteggi migliorati e suggerimenti per la mazza da utilizzare basati sulla distanza, oltre alla sincronizzazione Bluetooth più veloce e a un’esperienza complessiva più fluida. L’app Golf funziona anche su altri smartwatch Connected.

I prezzi degli smartwatch TAG Heurer Connected partono da 1.700 euro con cassa in acciaio e cinturino in gomma nera, mentre la Golf Edition costa 2.400 euro ed è fornita con cassa in titanio nero e cinturino in caucciù bianco e inserti verdi caratterizzato da un motivo a fossette che richiama la pallina da golf.

