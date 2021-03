Microsoft Whiteboard è un’applicazione che mette a disposizione una lavagna intelligente sulla quale i team possono ideare, creare e collaborare visivamente tramite condivisione via cloud.

Lo strumento di Microsoft è progettato per supportare il tocco e la digitazione con stilo per scrivere o disegnare facilmente a mano libera come si farebbe con l’inchiostro, inoltre l’app offre la possibilità di aggiungere note adesive in stile Post-it.

Microsoft Whiteboard migliora il lavoro di squadra consentendo a tutti i membri del team di modificare il contenuto della lavagna in tempo reale indipendentemente da dove si trovano, con la garanzia che tutto il lavoro rimane al sicuro nel cloud e accessibile da un’altra posizione o dispositivo.

Previous Next Fullscreen

Microsoft Whiteboard finalmente disponibile anche su Android

Si tratta di un pratico strumento che Microsoft già da tempo rende disponibile per PC e iOS, ma ora potrebbe risultare ancora più utile per le attuali esigenze di lavoro in regime di smart working, oppure per la didattica a distanza.

Microsoft Whiteboard è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, tuttavia al momento è ancora in versione anteprima e non è utilizzabile con gli account personali, ma solo con quelli aziendali o educational.

L’app è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.