Samsung ha annunciato nelle scorse ore di avere raggiunto un nuovo traguardo nella velocità dei dati 5G utilizzando la tecnologia E-UTRAN New Radio Dual Connectivity (EN-DC), soluzione che consente agli operatori mobile di aumentare la velocità e la copertura del 5G sfruttando una rete 4G.

Nel corso di una dimostrazione effettuata in un laboratorio Samsung in Corea del Sud, il produttore è riuscito a combinare con successo 40 MHz di frequenza 4G e 800 MHz di frequenza 5G in mmWave, raggiungendo così la velocità di 5,23 Gbps su un singolo dispositivo.

Samsung continua a puntare sul 5G

Per tale dimostrazione, il colosso coreano ha utilizzato le sue soluzioni commerciali end-to-end composte da dispositivi e prodotti di rete, come lo smartphone Samsung Galaxy S20+, le radio 4G, le radio 5G (Compact Macro) e il Common Core 4G/5G.

Grande protagonista di questa dimostrazione è stata la tecnologia EN-DC, che consente agli operatori di combinare 4G e 5G per massimizzare i vantaggi di entrambe le reti e fornire velocità, copertura e affidabilità migliorate. Samsung ha anche sfruttato l’aggregazione di carrier, in modo da combinare più canali di spettro per ottenere una maggiore efficienza e aumentare la velocità dei dati su una rete wireless.

Nel commentare tale test, Ji-Yun Seol, Vice Presidente e Head of Air Technology Group, Networks Business di Samsung, ci ha tenuto a ricordare che rientra nella serie di sforzi effettuati dal colosso coreano per fornire le migliori soluzioni 5G possibili ai clienti dell’azienda e, allo stesso tempo, per garantire un supporto continuo agli operatori mobile, in modo che riescano ad offrire in tempi sempre più rapidi i vantaggi dei servizi 5G ai loro utenti.

Il mercato 5G è in grande espansione e Samsung non vuole farsi trovare impreparata, continuando ad investire in un settore che nei prossimi anni sarà in grado di garantire notevoli ricavi ed un vero salto verso il futuro per quanto riguarda i servizi.